Zum Satz des Jahrzehnts fehlen den SF Aligse zwei Ballwechsel

Volleyball. Der Rekord ist nicht ganz geknackt worden. Im Auftaktspiel der 2. Bundesliga Nord hatten die Aligser im September 2014 den finalen Abschnitt mit 33:35 gegen den TuB Bocholt verloren. Gegen den Post SV war es diesmal in Satz drei pro Seite nun zwar je ein Ball weniger, aber dennoch war das 25:23, 25:18, 32:34, 25:17 eine ziemlich umkämpfte Angelegenheit.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, in die Partie zu kommen (7:9 in Satz eins), steigerten sich die SFA auch deshalb, da sie bei eigenem Service mit fortschreitendem Spielverlauf immer mehr Druck entfachen konnten. Nicht nur Marc Prinzhorns unangenehme Float-Aufschläge sorgten immer wieder für Unruhe auf der anderen Seite des Netzes. Die Gäste von der belgischen Grenze erwiesen sich jedoch insgesamt als ausgeglichener Gegner und damit exakt so, wie Sprecher Patrick Schön den Gegner erwartet hatte. Der einzige echte Ausreißer aus diesem geschlossenen Gefüge war Diagonalangreifer Dennis Kostenko, der in Satz drei über sich hinauswuchs und gemäß Schön „jeden Ball getroffen hat“.

Dennoch hatten die Aligser durchaus sogar die Möglichkeit, das Spiel in drei Durchgängen zu entscheiden, doch bei drei Matchbällen wollte der finale Punkt nicht gelingen. „Wir haben das Sideout nicht gehalten, und es hat manchmal die Präzision gefehlt“, konstatierte Schön. „Dann haben es die eigenen Angreifer schwer.“ Doch Satz vier begann nach dem Marathondurchgang direkt mit einer Serie der Gastgeber. „Da waren wir wohl noch unter Strom“, sagte Schön. Und so war das Ende ein anderes als 2014 gegen die Bocholter. Damals kassierten die Gallier eine 2:3-Niederlage, diesmal waren sie der verdiente Sieger.

„Hier, aufkleben!“, Frauen-Trainer Matthias Raschke schaute nicht schlecht, als ihm vor der Partie in Aasee irgendjemand aus dem Aligser Tross ein Kindertattoo mit dem Emblem der Gallier in die Hand drückte. Statt Augen in den Handinnenflächen gingen sämtliche Aligser diesmal mit bunten Aufklebern auf den Oberarmen ins Spiel. Und trotz der schweißtreibenden vier Sätze (25:22, 29:27, 22:25, 25:22 aus Gästesicht) hielten die abwaschbaren Bildchen bestens.

Ganz im Gegensatz zum „Tap-to-win-Button“ übrigens, den vor der Partie ein Unbekannter aus der Gästekabine entfernt hatte. „Man hat versucht, uns zu sabotieren“, sagte Raschke schmunzelnd. „Aber auch von diesem Hindernis haben wir uns nicht aufhalten lassen.“ Kurzerhand kramten seine Spielerinnen das zerknüllte Schild wieder aus dem Papierkorb hervor – Aberglaube ist schließlich Aberglaube.

Auch von Rückständen ließ sich der Primus nicht beirren. Angetrieben von den stark aufspielenden Außenangreiferinnen Katharina Wocken und Inga Thiele – und später Karla Hanhoff – drehten die Gäste ein 7:14 (Satz eins), 12:16 (zwei) und 6:8 (vier) jeweils in Satzgewinne um. Einzig in Satz drei führten die SFA zu Beginn (6:2) – und verloren. „Egal, bei welcher Auszeit – ich habe immer in optimistische Gesichter geschaut“, sagte Raschke. Und dann gelingen auch mal besondere Punkte, wie der von Alena Mehwald, die den Ball von hinter der Grundlinie mit der dritten Berührung „irgendwie zurückbokte“ (Raschke). Der Ball fiel direkt hinter dem Netz auf den Boden. „Das war total kurios“, sagte der Trainer.

Von Ole Rottmann