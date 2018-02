Recken siegen in Stuttgart mit 33:26

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf bleiben in der Erfolgsspur. Sie gewannen am Donnerstag mit 33:26 beim TVB Stuttgart und sind damit seit zwölf Spielen unbesiegt. Für die Schwaben war es dagegen die zehnte Pleite in Folge. Hannover schiebt sich vorübergehend auf Platz zwei vor.