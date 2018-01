Recken starten mit Schwung

Hannover. Neue Abwehr, neues Selbstbewusstsein, Platz drei als Lohn zur Winterpause – seit Startrainer Carlos Ortega übernommen hat, ist der Erfolg zurück bei den Recken. Das Credo des Spaniers? Harte Arbeit. Und wenn’s gut läuft? Dann noch härter arbeiten, bitte. Keine Überraschung also, dass Ortega gleich zum Vorbereitungsstart das volle Programm auffuhr für seine Profis. Sogar der russische Spielmacher Pavel Atman trainierte nach langer Verletzungspause endlich wieder mit in der Halle, zumindest individuell neben dem Team. Nur die Nationalspieler fehlten, die aktuell bei der EM in Kroatien (Kai Häfner, Runar Karason, Morten Olsen, Casper Mortensen) und weiteren Länderspielen (Mait Patrail, Dominik Kalafut) unterwegs sind. Der Rest: top motiviert und heiß aufs Schwitzen!

Hannovers Handballer der TSV Hannover-Burgdorf sind heiß auf die zweite Saisonhälfte. Seit dem 11. Januar schwitzen die Recken in der Vorbereitung. Zur Bildergalerie

„Die Winterpause tat richtig gut, die konnte man nach der starken Hinrunde noch mal mehr genießen. Aber endlich geht es wieder los“, freute sich Vizekapitän Torge Johannsen und gab die Marschroute vor: „Ziel kann es nur sein, das hohe Niveau zumindest annähernd zu halten, dann wird es ein gutes Jahr 2018. Wichtig ist, dass wir erstmal einen guten Start hinlegen. Dafür müssen und werden wir hart arbeiten.“ Das ist Musik in den Ohren von Erfolgscoach Ortega, der fürs Erste allerdings allein den Ton angeben muss. Sein Co-Trainer Iker Romero ist auch Team-Manager des spanischen Nationalteams und ebenfalls für die Europameisterschaft in Kroatien unterwegs.

Ortega hat aber auch allein alles im Griff. Sein Trainingsplan: „Erst mal geht für uns ums Physische, viel Laufen, viel Gewichtestemmen. Und wir werden an einer weiteren Abwehrvariante arbeiten“, verrät der spanische Taktikfuchs. „Wichtig ist, dass wir uns die gute Stimmung aus der ersten Saisonhälfte erhalten. Da hat sich unsere harte Arbeit ausgezahlt, also müssen wir einfach weiter sehr hart arbeiten. Das haben die Jungs heute super umgesetzt“, lobt Ortega. Das Ziel: „Wir werden weiter kämpferisch in jedes einzelne Match gehen – mit dem Ziel, es zu gewinnen. Egal, gegen welchen Gegner.“ Die Einstellung stimmt schon jetzt für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte!

Von Jonas Szemkus