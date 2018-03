Recken wollen Pokal-Geschichte schreiben

Hannover. Dieser Pokalkampf kann mit etwas Historischem enden, aber auch mit einer riesigen Enttäuschung. Dazwischen gibt es nichts. Hopp oder top, siegen oder fliegen heißt es heute in der Tui-Arena (Beginn ist um 19 Uhr) für die Recken im Pokal-Viertelfinale. Gewinnen die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf, ziehen sie erstmals in der Vereinsgeschichte ins begehrte Final Four ein. Verlieren sie ...

Mit diesem Negativfall will sich bei den Recken ohnehin niemand beschäftigen. Sie wollen mit aller Macht nach Hamburg, am 5. und 6. Mai im Konzert der Großen mitmischen. Auf dem Weg dahin fehlt noch dieser eine Erfolg; und Gegner ist ausgerechnet Frisch Auf Göppingen.

Jene Mannschaft also, die die in dieser Saison so phänomenal aufspielenden Hannoveraner vor zwei Tagen regelrecht zerpflückt hat. 19:30! „Dieser Stachel sitzt sehr tief“, sagt TSV-Torwart Martin Ziemer, „das war eine ordentliche Klatsche. Diesen Auftritt kann man nicht so einfach abhaken.“

Muss er aber, damit es heute Abend etwas wird mit dem großen Recken-Traum. TSV-Trainer Carlos Ortega ist davon überzeugt, dass seine Mannschaft dann wieder ihr wahres Gesicht zeigt. Die Nicht-Leistung seiner Spieler in Göppingen hatte auch den Spanier überrascht. „Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten“, sagt Ortega. „Entweder wir jammern und zerfließen in Selbstmitleid. Oder wir schauen nach vorn und packen uns diese historische Chance mit unseren Fans im Rücken.“

Auf den Heimvorteil setzt auch Ziemer. „Jeder, der einmal Sport getrieben hat, weiß, was das für Kräfte freisetzen kann, wenn man angefeuert wird. Dann kann man sich auch in einen kleinen Rausch spielen“, sagt der 34-jährige Torhüter. „Aber: Das muss man sich hart erarbeiten.“

Mit den markigen Sprüchen aus Göppingen gehen TSV-Trainer und -Torwart gelassen um. FA-Coach Rolf Brack war verbal in die Offensive gegangen. „Wir haben uns mit dem Spiel am Sonntag Respekt verschafft“, sagt er. „Vielleicht hat Hannover sogar ein bisschen Angst vor uns.“ Ziemer, der schon unter Brack trainiert hat, schmunzelt. „Ja, ja, der Rolf“, sagt er. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine verängstigte Mannschaft auflaufen wird.“ Und Ortega fügt an: „Wir sind angespannt, mehr nicht.“

Geschmunzelt haben die beiden auch über eine weitere Brack-Aussage. „Hannover wird mit dem Ziel Wiedergutmachung hoch fünf ins Spiel gehen. Ich würde denen als Trainer sogar ein bisschen Baldrian geben, damit die nicht übermotiviert gegen uns sind.“ Ortega hört sich das an, grinst und sagt entschlossen: „Meine Mannschaft wird heiß sein. Und das ist gut so.“ Gut für die Erfüllung des großen Recken-Traums.

Bisher sind 5700 Tickets für die Partie verkauft worden. Die Abendkassen der Tui-Arena öffnen um 17.30 Uhr.

Von Jörg Grussendorf und Jonas Szemkus