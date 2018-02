Hannover. Magomed Schachidov, deutscher Meister im Weltergewicht, hat es nahezu poetisch formuliert: „Wenn der Gong ertönt, dann ist wie von Zauberhand sofort Frieden. Vorher ist es drei Runden wie ein Krieg. Dann sind wir wieder Freunde.“ Der Münchner in Reihen des Nord-Bundesligisten BSK Hannover-Seelze unterlag im spektakulärsten Kampf des Gipfeltreffens mit Hertha BSC dem WM-Dritten Abbas Baraou klar nach Punkten. Von den vielen kassierten Treffern hatte Schachidov indes nicht viel gemerkt, und die Niederlage tat den Gastgebern auch nicht lange weh. Sie bezwangen die Berliner mit 14:10 und bleiben ungeschlagen Tabellenführer.

Unterstützung am Ring gab es von den Wasserballern von Waspo 98, die mit den Bundesliga-Teams der Frauen und Männer zu Gast waren. „Wir sind ja auch Kämpfer und daher seelenverwandt“, sagte Waspo-Präsident Bernd Seidensticker. Im abermals ausverkauften Autohaus Kahle siegte zunächst Federgewichtler Raman Sharafa souverän. Dann handelte sich der ukrainische Leichtgewichts-Europameister Juri Chestak vom ungestümen Saaed Omer einen Kopfstoß ein. Die Platzwunde an der Augenbraue war zu tief – nach dem Abbruch in Runde zwei wurde ausgepunktet, wie die Boxer das nennen: Omer lag vorn. „Das war unsauber, aber keine Absicht“, kommentierte BSK-Chef Arthur Mattheis. Chestak war überrascht: „Ich war mir ziemlich sicher, dass ich führe.“

BSK Hannover-Seelze trumpft gegen Hertha auf. Der Bundesliga-Spitzenreiter distanziert seinen Verfolger aus Berlin. Die Schwergewichte sorgen für die Entscheidung. Zur Bildergalerie

Der sehr gute Armenier Sevak Miroyan brachte die Seelzer dominant wieder nach vorn, er war zuvor als bester BSK-Kämpfer der Vorsaison mit einem Pokal geehrt worden. Anschließend verlor Schachidov, der den früheren BSK-Mann Baraou beim Gong sofort umarmte und ihm fair gratulierte. „Abass hat ein super Timing. Mir fehlte die Kraft, weil ich in dieser Woche zu viel Gewicht machen musste.“

In den höheren Gewichtsklassen schlug die Stunde der Gastgeber: Andrey Merzlyakov siegte im Mittelgewicht mit 2:0 (ein Punktrichter wertete remis), nach dem 3:0-Erfolg des jungen Oleksandr Pohrebniak war dem BSK bereits ein Unentschieden sicher. Der halbschwere Ukrainer präsentierte sich technisch stark und landete aus der Halbdistanz die klareren Treffer, wie Mattheis attestierte: „Oleksandr kann alles, er ist ein guter Mann mit großer Zukunft. Ihm traue ich alles zu.“

Für die Entscheidung sorgte Schwergewichtler Eugen Weigel, bei dessen harten rechten Geraden ein Raunen durch die Reihen ging. Der siegreiche Walsroder wurde mit Sprechchören angefeuert – Herthas Marco Deckmann bewies jedoch erstaunliche Nehmerqualitäten. Zum Abschluss landete mit Oleksandr Babych der dritte Ukrainer einen 2:1-Erfolg, der 115-Kilogramm-Hüne hatte dabei aber Mühe, der Kampf war kein Leckerbissen.

Der zwei Meter große Babych bot hinterher eine kurze Kasatschok-Einlage, dann waren die anderen Seelzer mit Tanzen an der Reihe. Mattheis schrie und wirbelte durch den Ring, die Boxer warfen ihn in die Luft. Es war das verrückte Finale eines spannenden Abends. Mattheis´ Stimme war schon brüchig, aber er sagte es immer wieder: „Wir wollen unbedingt Meister werden.“

Von Stefan Dinse