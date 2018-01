Dreyer lässt den TuS Empelde jubeln

Empelde. Mit viel Kämpferherz und einer bärenstarken Lena Dreyer zwischen den Pfosten haben die Landesliga-Frauen des TuS Empelde beim 30:29 (14:16) gegen die HSG Hannover West das bessere Ende für sich gehabt.

Die Lila-Weißen setzten sich dank der verdeckten Schlagwürfe von Mittelfrau Rebecca Buhl beim 6:4 erstmals in Szene. Die HSG nutzte aber mehrere Strafzeiten gegen den TuS zum Führungswechsel, den die beim Abschluss zu hektischen Gastgeberinnen bis zur Halbzeit nicht mehr drehen konnten. Nach der Pause kamen die Empelderinnen aber wieder besser mit der Gästeabwehr zurecht und erhöhten ihren Vorsprung nach dem zweiten von Dreyer gehaltenen Strafwurf auf 25:20. Der Kräfteverschleiß in der Schlussviertelstunde war beim TuS aber nicht zu übersehen. Die Hannoveranerinnen kamen mehrfach zum Ausgleich, scheiterten aber nach dem 30. Empelder Treffer durch Denise Csepke im letzten Angriff erneut per Strafwurf an Dreyer, die anschließend in einer Jubeltraube verschwand. „Geplant war das nicht“, freute sich Trainer Markus Waldeck.

Erneut hat es für die ersatzgeschwächte Mannschaft des HV Barsinghausen nicht gereicht. Die Deisterstädterinnen unterlagen 18:26 (9:11) beim TuS Altwarmbüchen. Damit stehen sie unverändert am Tabellenende der Landesliga und warten weiter auf den ersten Sieg.

In den ersten 30 Minuten reichten die Kräfte des HVB noch. Drei Tore Rückstand glich die zu diesem Zeitpunkt noch frische Sieben dank Jennifer Schulze zum 9:9 aus (23.) und hätte mit etwas mehr Konzen­tration gar mit einer knappen Führung in die Kabine gehen können.

Nach der Pause waren die körperlichen Reserven bei den Barsinghäuserinnen allerdings aufgebraucht, auch wenn sich die Defensive nicht aufgab. „Lediglich zwei Torerfolge zwischen der 30. und 48. Minute sind für die Landesliga einfach zu wenig. Uns fehlen durch die Abwesenheit von Swea Müller die einfachen Tore aus dem Rückraum“, musste Coach Jürgen Löffler eingestehen.

Von Jörg Zehrfeld