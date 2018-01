Empelde Maddogs bitten zum New Year’s Cup

Empelde. Vier Monate sind ins Land gegangen, seitdem die TuS Empelde Maddogs zuletzt unter Wettbewerbsbedingungen dem Ball nachgejagt sind. Die neue Regionalliga-Saison beginnt zwar erst am 24. März, doch wie in jedem Jahr läuten die Maddogs die Spielzeit mit ihrem New Year’s Cup ein, der am Wochenende in der Großsporthalle am Ententeich ausgetragen wird.

Sieben Teams sind ab Sonnabend um 10 Uhr verstärkt daran interessiert, die Trophäe in ihren Besitz zu bringen. Neben den alten Bekannten aus den Niederlanden, den Winschoten Streethawks, werden die Black Panthers Vechta, Spreewölfe Berlin, Rostocker Nasenbären und Red Devils Berlin zu Gast sein. Mit der „Bunten Truppe“ nimmt eine zusammengewürfelte Mannschaft teil, deren Leistungsstärke nur schwer einzuschätzen ist. Selbstverständlich sind auch die Red Eagles Hannover wieder dabei. Die fünfmaligen Sieger werden alles daransetzen, sich den Titel von den Streethawks zurückzuholen, damit diese den Pokal nicht zum dritten Mal in Folge in die Niederlande entführen.

Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, der am Sonntag um 9.30 Uhr fortgesetzt wird. Die Halbfinals beginnen um 14 Uhr, das Endspiel ist für 16.30 Uhr anberaumt. „Natürlich wollen auch wir wieder ein Wort beim Einzug ins Finale mitreden und hoffen weiterhin auf den ersten Triumph beim eigenen Turnier“, sagt Empeldes Kapitän Ken Uplegger.

Für dieses Vorhaben haben sich die Maddogs verstärkt, wenn auch einige Neue beim New Year’s Cup noch nicht zur Verfügung stehen werden. Bereits im Maddogs-Trikot werden Yannic Reile, der von den Hannover Hurricanez gekommen ist, sowie Markus Köppl vom Erstligisten Bissendorfer Panther zu sehen sein. Zum Punktspielstart werden die weiteren Neuzugänge verfügbar sein. Ebenfalls von den Hurricanez wechseln Lars Bergmann, Ruven Bannach und Jörn Weikamp nach Empelde. Von den Engelbostel Devils kommt mit Michael Kopke ein Spieler mit Zweitligaerfahrung an den Ententeich.

Kopatz endgültig als Goalie

„Ken Kopatz wird sich ab dieser Saison komplett auf seine Karriere als Torwart konzentrieren und somit die Lücke, die Marius Menz nach seinem Karriereende hinterließ, hoffentlich füllen“, sagt Uplegger. Auch auf der Trainerposition ist endlich Neues zu vermelden. Nach langen Gesprächen konnte Jan Welke zurückgeholt werden, der die Maddogs nun gemeinsam mit Philipp Rißmann in geregelte und disziplinierte Bahnen lenken will.

Die Calenberger müssen allerdings auch Abgänge verkraften. Während Robin Ringe und Alexander Lindt ihr Engagement bereits während der vergangenen Saison beenden mussten, verlegt Florian Tolksdorf seinen Lebensmittel­punkt nach Kiel und wird somit wahrscheinlich wieder im Trikot der Holtenau Huskies gegen die Empelder antreten.

Von David Lidón