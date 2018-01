Für Sprinterinnen läuft es rund

Hannover. Eike Onnen hat bei der Leichtathletik- Landesmeisterschaft der Männer, Frauen und U-18-Jugend für den höchsten Flug gesorgt. Ein Höhenflug war es jedoch nicht. Dem Hannover-96-Hochspringer reichte im Sportleistungszentrum ein einziger gültiger Versuch. Dann stand sein Titelgewinn bei den Männern mit 2,20 Metern fest.

Alle weiteren Rivalen hatten sich schon vorher aus dem Wettbewerb verabschiedet. Vizemeister Alexander Klintworth (LGKN Stade) kam nur über 2,04 Meter. Doch an der folgenden selbstgewählten Höhe von 2,26 Metern scheiterte Onnen dreimal. „2,20 Meter springe ich hier auch im Training. Wäre schon gewesen, noch höher zu springen“, sagte Onnen und war mit sich nicht restlos zufrieden. Dafür aber mit Freundin Aline Petry (VfL Eintracht Hannover). Die war am Tag zuvor bis ins B-Finale über 60 Meter gekommen und war dort in persönlicher Bestzeit von 8,11 Sekunden Vierte geworden. „Da war ich doch etwas aufgeregter gewesen“, meinte Onnen.

Petry war aber nur ein Puzzle-Stück in der großen Erfolgsbilanz der hannoverschen Sprinterinnen. Allerdings: Michelle Janiak konnte im 400-Meter-Rennen ihre Favoritenrolle nicht ausspielen, holte in 57,35 Sekunden nur Silber hinter der Hildesheimerin Hanna-Marie Studzinski (56,35). Doch in der 4x200-Meter-Staffel machte Janiak alles wieder gut. „Da ist sie ein wirklich geniales Rennen gelaufen“, sagte Landestrainer Björn Sterzel. Am Sieg des hannoverschen Quartetts Luna Bulmahn, Janiak, Luna Böder und Sabrina Häßler in 1:40,14 Sekunden gab es nichts zu deuteln. „Das ist sogar deutsche Jahresbestleistung“, sagte Hallensprecher Jürgen Teiwes.

Auch in den 200-Meter-Einzelrennen zeigten die Hannoveranerinnen in den sechs Zeitläufen ihre Klasse. Bulmahn (24,59) holte sich den Sieg, Janiak (24,85), Henriette Kramer (26,36) und Petry (26,39) kamen als Vierte, Neunte und Zehnte in die Top zehn. Häßler (8,90) wurde Vizemeisterin über 60 Meter Hürden.

Die Staffel-Männer des VfL Eintracht, als Favorit gestartet, verpatzten dagegen schon ihren ersten Wechsel und mussten alle Hoffnungen begraben. Maximilian Gilde (VfL Eintracht) rettete die Ehre der Weitspringer und zeigte mit 7,31 Metern eine gute Meister-Leistung. Alexandros Spyridonidis, Hannoveraner im Trikot von Paok Thessaloniki, kam außer Konkurrenz mit 7,07 Metern ebenfalls über die Sieben-Meter-Marke und war auch im Stabhochsprung mit 5,10 Metern der Beste, aber nicht Meister.

Einen Dreifach-Sieg holten die 1500-Meter-Läuferinnen von Hannover Athletics. Auch wenn sie die einzigen drei Frauen waren und gemeinsam mit der männlichen U-18-Jugend an den Start gingen, sorgten sie doch für Klassezeiten. Svenja Pingpank (4:32,00) und Anne Spickhoff (4:33,97) unterboten die DM-Qualifikationszeit (4,37), Emmanuelle Gerbeaux (4:37,61) nahm die Hürde zu ihrer französischen Meisterschaft (4:27) noch nicht. „Wir können aber alle noch schneller“, sagte Pingpank. Gerbeaux (2:15,20) legte den 800-Meter-Sieg nach, Pingpank den über 3000 Meter (10:04,37).

Das Männer-Rennen über 1500 Meter gewann Yannick Reihs (Hannover Athletics/3:52,55). Im Ziel lag er noch um wenige Zentimeter hinter dem Braunschweiger Viktor Kuk. Doch Kuk wurde disqualifiziert, weil er Reihs im Spurt fast von der Bahn gedrängt hatte.

