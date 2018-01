HF Springe bringen sich fast selbst um den Sieg

Springe. Das ist gerade nochmal gut gegangen: Nach den Niederlagen gegen die beiden Topteams der 3. Liga Nord haben die HF Springe im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt II den von Trainer Oleg Kuleshov geforderten Pflichtsieg eingefahren. Die Schwarz-Weißen gaben beim 30:29 (17:9) den Erfolg nach deutlicher Führung aber fast noch aus der Hand. Sebastian Preiß sicherte den doppelten Punktgewinn, als er den finalen Wurfversuch der Gäste blockte.

„Nach der deutlichen Halbzeitführung waren wir im zweiten Durchgang nicht mehr so konsequent im Abschluss, haben viele einfache Gegentore kassiert und keinen guten Handball gespielt“, bilanzierte Kuleshov. „Das Gute ist, dass wir am Ende beide Punkte in Springe behalten haben.“

Zum Spielverlauf: Nach klassischem Fehlstart (0:3, 4.) fingen sich die Handballfreunde umgehend und zogen vor 362 Zuschauern von 2:4 (9.) über 7:4 (14.) und 12:6 (22.) bis zur Pause auf 17:9 davon – es schien für alle HF-Beteiligten ein entspannter Abend zu werden. Als die Fans in der Halbzeit zum Bratwurst- oder Getränkestand strömten, ging es eigentlich nur noch um die Frage, wie hoch der Sieg am Ende ausfallen würde.

Doch kam es anders: Nach Wiederanpfiff war von dem zielstrebigen HF-Tempohandball des ersten Durchgangs nicht mehr viel zu sehen. Die Schwarz-Weißen leisteten sich Unkonzentriertheiten im Spielaufbau, ungenaue Torwürfe und einige technische Fehler. „Plötzlich war die Unsicherheit aus den letzten beiden Spielen wieder da. Am Ende hätten wir uns fast selbst noch um den Sieg gebracht“, kommentierte Preiß.

Die Gäste um den starken Jannek Klein (7 Tore) erkannten nun ihre Chance und kämpften sich Tor um Tor heran. Drei Minuten vor dem Abpfiff leuchtete plötzlich ein 29:28 auf der Anzeigetafel und die Partie drohte endgültig zu kippen. Kule-shov nahm eine Auszeit und Tim Otto traf zum 30:28. Die junge Flensburger Mannschaft verkürzte durch einen von Simon Hennig verwandelten Siebenmeter aber erneut und kam nach einem schwachen Abschluss der Deisterstädter sogar nochmals in Ballbesitz. Preiß warf sich in den finalen Wurf und sicherte somit den Sieg.

„Wir haben sehr gut angefangen und sind in der ersten Halbzeit über die Emotion gekommen“, resümierte Rechtsaußen Nils Eichenberger. „Im zweiten Durchgang haben wir dann zu viel verworfen und hatten ein schlechtes Rückzugsverhalten. Nach und nach ist der Vorsprung geschmolzen und man merkte die Verunsicherung. Am Ende sind wir glücklich über den Sieg, der uns neues Selbstvertrauen gegeben hat.“

Von Benjamin Gleue