HV Barsinghausen kommt nur langsam ins Rollen

Barsinghausen. Mit einem 31:27 (15:14)- Arbeitssieg über den MTV Braunschweig ist der HV Barsinghausen ins neue Jahr in der Verbandsliga der Männer gestartet.

Recht schwer kam der HVB in die Partie, konnte sich nach 14 Minuten beim 7:5 durch Torsten Lippert die Führungsarbeit aber nur kurzfristig sichern. Keine drei Minuten später hatten die Gäste aus Braunschweig wieder ausgeglichen, und Trainer Jürgen Löffler bat während einer Auszeit zur Dienstbesprechung. Ohne Erfolg jedoch, denn die Löwenstädter erspielten sich mehrfach Führungen bis zum 13:11 (25.) aus ihrer Sicht. Auch wenn Jason Konitz mit einem frechen Dreher die Tribüne zum Beifall hinriss und Hannes Stille durch zwei schöne Kreisanspiele sowie Marc Schulze-Schwering von der linken Außenbahn noch eine knappe Halbzeitführung zum 15:14 durchdrückte: Die Deisterstädter waren nach der sechswöchigen Spielpause vor allem in der Abwehr deutlich unter dem gewohnten Leistungsniveau geblieben. „Im Moment mit dem Kopf noch nicht wieder zurück“, kommentierte Vorstandsmitglied Gerd Köhler die ersten 30 Minuten.

Der Auftakt in die zweite Hälfte begann allerdings verheißungsvoll. Torwart Jörg Harre entschärfte drei Braunschweiger Wurfversuche, Jason Konitz und Hannes Stille brachten beim 20:17 erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung für die Hausherren zustande. Die Gäste schwächelten nun, scheiterten innerhalb von Sekunde mit den Strafwürfen drei und vier am nun präsenten HVB-Keeper Harre, der zur Hochform auflief. Torsten Lippert per Strafwurf zum 27:23 (55.) und direkt im Anschluss Johannes Sonneborn läuteten den Sieg für die Barsinghäuser ein. Kevin Loh zum 29:26 und nochmals Lippert sowie Marc-Schulze-Schwering machten den Sack endgültig zu. „Eine zähe Geburt, aber ein nicht unverdienter Sieg. Die Jungs haben gemerkt, dass Standhandball nicht funktioniert“, bilanzierte Löffler.

Die Frauen des HVB sind anscheinend in der Landesliga kaum noch zu retten. Die Sieben von Trainer Jürgen Löffler musste eine 20:32 (10:11)-Packung beim TuS Bothfeld hinnehmen und steht mit lediglich einem Punkt auf der Habenseite zum Abschluss der Hinrunde abgeschlagen am Tabellenende.

Löffler, der ohne Swea Müller und Tabea Ruhl antrat, musste schon in der ersten Hälfte Christina Platzek verletzt vom Feld nehmen. Die angeschlagene Sarah Wischhusen konnte er nur für Kurzeinsätze aufs Parkett schicken, daher erlebte Löffler nach durchwachsenen ersten dreißig Minuten nach der Pause ein regelrechtes Fiasko. „Wir kamen zwar mit jeder Menge guter Vorsätze aus der Kabine, aber Bothfeld konnte sich innerhalb von fünf Minuten auf vier Tore absetzen. Man sah förmlich, wie bei uns im Anschluss die Köpfe immer weiter runtergingen“, sagte der Barsinghäuser Coach. Er vermisste bei seinem dezimierten Team den Kampfgeist, vor allem in der Defensive.

Von Jörg Zehrfeld