Hochsprung-Ass Onnen startet in die Saison

Hannover. Hochspringer Eike Onnen (Hannover 96) steht ein einsamer Kampf zum Saisoneinstieg bevor. Sonnabend ab 14 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr werden bei der Landesmeisterschaft der Männer, Frauen und U-18-Jugend im Sportleistungszentrum insgesamt 52 Titel vergeben.

Onnens Hochsprung-Start steht am zweiten Meisterschaftstag um 10.45 Uhr an. Mit seiner Anfangshöhe von 2,10 Metern wird er wohl erst in den Wettkampf einsteigen, wenn der Rest des neunköpfigen Starter-Feldes schon die Segel gestrichen hat. Auf den Titel kommt es ihm nicht an. „Ich bin zufrieden, wenn ich zum Saisoneinstieg mindestens 2,20 Meter gesprungen bin“, sagt Onnen, der bisher ohne Probleme durch sein Wintertraining gekommen ist. Der Olympia-Starter hat 2018 in der Halle die WM in Birmingham und später in der Freiluft-Saison die Heim-EM in Berlin zum Ziel.

Zwei vom VfL Eintracht Hannover könnten sich im Weitsprung der Männer einen Kampf um den Titel liefern. Maximilian Gilde führt die Meldeliste an, doch Cedric Schwob will sich nach seiner langen Verletzungspause zurückmelden. Der Hannoveraner Patrick Scherfose hat es im Trikot der LG Weserbergland auf gleich zwei Titel abgesehen: im Stabhochsprung und im 60-Meter-Hürden-Sprint. Auch im Kugelstoß tritt der frühere Zehnkämpfer an.

Mit Masse und Klasse wollen die Sprinterinnen des VfL Eintracht überzeugen. Bei den Sprints über 60 und 200 Meter stellen sie mehr als ein Drittel der 37 und 31 Starterinnen. Luna Bulmahn hat auf beiden Strecken Medaillenchancen. Doch mit der Bremerin Svea Kittner und Jasmin Wulf aus Lingen auch zwei Gegnerinnen, die schon schnellere Zeiten geliefert haben. Michelle Janiak vom VfL Eintracht setzt auf die beiden Langsprints. Am ersten Tag ist sie über 400 Meter sogar die erste Titelkandidatin. 200 Meter sind für sie die Zugabe.

Bei dieser quantitativen Übermacht ist der Sieg in der 4x200-Meter-Staffel fast ausgemachte Sache. Im Duell mit dem Bremer LT ist sogar ein Doppelsieg der beiden Quartetts des VfL Eintracht möglich.

Doch nicht nur auf den kurzen Strecken sind hannoversche Erfolge angepeilt. Über 1500 Meter sind Svenja Pingpank, Emmanuelle Gerbeaux und Anne Spickhoff – allesamt von Hannover Athletics – die Favoriten. „Sie müssen alle drei noch die DM-Qualifikationszeit von 4:37,00 Minuten unterbieten. Darum haben sie sich abgesprochen und wollen gemeinsam für Tempo sorgen“, sagt Trainer Markus Pingpank.

Seine Tochter tritt am zweiten Tag auch noch über 3000 Meter an und will auch da den Sieg einfahren. Über 800 Meter haben Spickhoff, Gerbeaux und Charlotte Köppe (SG Bredenbeck) Medaillenchancen.

Luis Grewe (VfL Eintracht/60m, Weitsprung), Dennis Kleefeld (TuS Wunstorf/60m, 200m), Tom Unverricht (TuS Bothfeld/400m) sind Titelkandidaten bei der männlichen Jugend. Janina Grünke (60m) und Lilli Böder (60m, 200 m) vom VfL Eintracht, Lara Siemer (Rukeli Trollmann Isernhagen/200m, 60m Hürden) sowie Josefine Klisch (Hannover 96/Kugelstoß) sind auf die Medaillen der weiblichen Jugend aus.

Von Matthias Abromeit