Neuer Modus beim Empelder Pokalturnier kommt gut an

Empelde. Die Änderung des Modus beim Empelder Pokalturnier hat sich bezahlt gemacht. Zum ersten Mal schrieben die Organisatoren die Traditionsveranstaltung bei der 58. Auflage bundesoffen aus und durften sich über ein sattes Plus von 74 Startern freuen. „Die Änderung hat sich als die richtige Entscheidung erwiesen“, freute sich Spartenleiter Dieter Jopp über 340 Aktive, die am Wochenende den Weg in die Halle am Ententeich fanden. Er freute sich besonders über den Zuwachs an Meldungen im Jugendbereich. „Es war richtig, das neue System zu spielen“, fand Jopp. Gespielt wurde nach dem dem Schach entlehnten Schweizer System, bei dem alle Teilnehmer der jeweiligen Altersklassen in einer Gruppe sechs Runden spielen.

Die Zeiten von weit mehr als 400 Spielern scheinen vorbei, zumal es am ersten Januarwochenende allein in Niedersachsen mittlerweile sechs Parallelveranstaltungen gibt.

Turniersoftware streikt

Die Empelder zeigten sich deshalb mehr als zufrieden mit den drei Turniertagen. Ärgerlich war allerdings eine Panne der Turniersoftware, die am Freitagabend in der offenen Klasse für eine Verzögerung von 45 Minuten sorgte. Was bei einigen Spielern zu Frust führte, lag allerdings nicht in der Verantwortung der Turnierleitung, sondern an einem Update. „Das ist aber doof und ärgerlich“, sagte Jopp.

Bei den Jungen bis 1200 QTTR-Punkte hätte es für Tim Franke (TSV Barsinghausen) fast zum großen Wurf gereicht. Im Zweikampf mit dem punktgleichen Cedric Rust vom TSV Bemerode, der ebenfalls 5:1 Siege schaffte, fehlte dem Linkshänder ein Satz. Er durfte sich dafür mit der Silbermedaille im Doppel an der Seite von Max Zich (TSV Langreder) freuen.

Überzeugend traten auch die anderen Barsinghäuser auf. Für Linus Eichhorn und Doppelpartner Stefan Holzknecht (Union Salzgitter) gab es im Endspiel ein Wechselbad der Gefühle. Sie machten zunächst einen 0:2-Satzrücktand gegen die Hamburger Bastian Marggraf/Linus Asmussen wett. Eine 7:5-Führung brachten sie aber nicht ins Ziel. Von Regionsjugendwart Andreas Brümmer gab es trotzdem Lob: „Das ist richtig gut, was in Barsinghausen gemacht wird.“

Hoidis überrascht gegen Männer

Für eine große Überraschung sorgte Lara Hoidis, die bei den Männern bis 1500 QTTR-Punkte in das Finale einzog. Auch gegen Carsten Klenke von TPS Köln lag sie schon 11:9 und 11:7 in Führung, hatte in der Folge beim 7:11, 3:11 und 3:11 jedoch keine Chance mehr. Auch bei den Frauen landete die 19-Jährige im Einzel und Doppel auf dem zweiten Platz.

Paskalev und Petri stark

Bester Starter aus dem Calenberger Land war einmal mehr Lokalmatador Andrej Paskalev, der für Verbandsligist Badenstedter SC spielt. In der offenen Klasse schaffte er es wieder ins Viertelfinale, scheiterte dort aber in drei Sätzen an seinem Mannschaftskameraden Savid Salim. Mit Partner Jan Helge Petri verbesserte Paskalev dafür sein Vorjahresergebnis im Doppel und schaffte den Sprung ins Endspiel, wo Christos Illiadis und Felix Wilke (Arminia Hannover) in vier Sätzen überlegen waren.

Die Hobbyklasse gewann der Bredenbecker Dirk Jankowsky, der vor sieben Jahren für die TTSG Wennigsen das letzte Punktspiel bestritt und sich seitdem ausschließlich auf den Langstreckenlauf konzentriert hat. Eigentlich wollte er bei den Senioren 40 starten. „Das durfte ich aber nicht, weil ich keine Spielberechtigung für einen Verein habe“, bedauerte Jankowsky.

Von Uwe Serreck