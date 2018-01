Reserve der HSG Wennigsen/Gehrden steckt mitten im Abstiegskampf

Barsinghausen. Für die Reserve des HV Barsinghausen ist der Spitzenreiter HSG Herrenhausen/Stöcken II in der Männer -Regionsoberliga eine Nummer zu groß gewesen. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Köhler kehrte mit einer 23:30 (12:15)-Niederlage an den Deister zurück. Tore von Janick Schulze und Dennis Höger führten zum 6:3 für den HVB (12.), der Rest der Spielzeit gehörte aber den Gastgebern. „Von Anfang an haben wir in der Abwehr zu passiv agiert. Als die HSG nach der Pause auf fünf Tore in Führung ging, konnten wir uns dank einer schlechteren Trefferquote auch nicht mehr rankämpfen“, sagte Köhler.

Ähnlich erging es dem TuS Empelde beim TSV Neustadt: Der Tabellenzweite fertigte die Lila-Weißen mit 32:22 (14:11) ab. Der TuS hatte sich nach akzeptabler erster Halbzeit das falsche Vorbild ausgesucht. „Wir haben wohl alle das Länderspiel Deutschland gegen Spanien letzte Woche geschaut und es wie die Deutschen gemacht“, sagte Trainer Maik Hoffmann, der eine Viertelstunde lang vor allem Fehlpässe und Fehlversuche seiner Riege sah, die den Neustädtern beim Stand von 24:14 (45.) die Vorentscheidung ermöglichten.

In der Regionsliga gab es für die Calenberger Männer nichts zu holen. Die HSG Wennigsen/Gehrden unterlag der HSG Laatzen-Rethen mit 31:33 (15:17). „Wir waren zwar auf Augenhöhe, aber bei vier fehlenden Stammspielern fehlten zum Spielende die Kräfte“, erklärte Trainer Christoph Engelmann die Niederlage. Florian Laes mit acht und Niklas Busse mit sieben Treffern waren die erfolgreichsten Werfer der Wennigser.

Die HSG-Reserve hatte sich für ihr Duell gegen die TSG Emmerthal zwar die Unterstützung einiger ­U-21-Spieler aus der ersten Mannschaft gesichert, doch eine schon in der ersten Halbzeit schlechte Chancenverwertung sowie eine nicht immer sattelfeste Abwehr leiteten die 24:30 (13:14)-Pleite ein. „Zwischen der 30. und 50. Minute werfen wir mit Ach und Krach fünf Tore und machen nichts aus unserer spielerischen Überlegenheit“, monierte Betreuer Marko Schwake. Jetzt heißt es für die Wennigser, im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen.

Nach der 25:32 (16:18)-Niederlage im Kellerduell mit der HSG Badenstedt II ist die Drittvertretung des HV Barsinghausen bei nur vier Punkten als Schlusslicht bereits klar auf Abstiegskurs.

Vinnhorster Torhüterin lässt Wennigserinnen verzweifeln

Beim TuS Vinnhorst konnten die Frauen der HSG Wennigsen/Gehrden nur eine Halbzeit lang mithalten. „Es wäre mehr drin gewesen, aber wie im Hinspiel haben wir uns von der Vinnhorster Torhüterin nach der Pause klare Torchancen wegnehmen lassen“, erklärte Trainer Gerd Roglitzki die 17:24 (11:11)-Niederlage beim Regionsliga-Tabellenführer. Erfolgreichste Werferin der HSG war Sabrina Deike mit sechs Toren.

Der deutliche 26:20 (12:11)-Erfolg gegen die TuS Wettbergen lässt den HV Barsinghausen II nach dem Spitzenspiel dank eines besseren Torverhältnisses wieder auf Platz zwei klettern. „Wir waren in allen Belangen überlegen, es war ein echter Sahnetag für uns“, lobte Coach Jason Konitz. Im Kampf um die Ehre der besten Schützin aufseiten des HVB setzte sich Pia Seifried mit acht Toren gegen Swea Müller durch, die siebenmal traf.

Von Jörg Zehrfeld