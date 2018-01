SG 05 Ronnenberg ist am Gegurke beteiligt

Ronnenberg. Die Oberliga -Basketballer des TSV Barsinghausen haben ihren Auftakt nach der Weihnachtspause verpatzt – wie schon das letzte Spiel vor der Unterbrechung über den Jahreswechsel. Beim MTV/BG Wolfenbüttel II setzte es nun eine 66:79-Niederlage. Ihren zweiten Oberliga-Platz verteidigten die Deis­terstädter allerdings vor dem MTV. Lediglich Spitzenreiter CVJM Hannover, von dem die Calenberger ihre erste Niederlage bezogen hatten, ist weiter enteilt.

Die Barsinghäuser mussten auf ihre drei Center Timo Raum, Maximilian Selm und Fabian Drewal verzichten. Das nutzten die Gegner aus und spielten unter den Brettern ihre Größenvorteile aus. Nur weil die TSV-Männer zu Beginn noch eine gute Trefferquote bei den Distanzwürfen hatten, stand es nach dem ersten Viertel 20:20. Als sich im zweiten Abschnitt unnötige Ballverluste im Angriff häuften, die Trefferquote von außen sank und auch die Defensive nicht mehr zu 100 Prozent konzentriert war, fiel der TSV zur Pause auf 39:44 zurück.

Viel Unruhe nach dem Wechsel

Den größten Fehler begingen die Barsinghäuser allerdings nach dem Wechsel. „Einige Entscheidungen der Schiedsrichter sorgten für Unruhe. Leider haben wir uns mehr mit uns und den Unparteiischen beschäftigt als mit dem Gegner“, gab Teamsprecher Yannick Schneider zu. So konnte sein Team nicht näher herankommen und ging mit einem 54:61-Rückstand in das Schlussviertel.

Dort fiel schnell die Entscheidung. Mit einem 11:0-Punkte-Lauf machten die Wolfenbütteler den Deckel auf die Partie. „Der 18-Punkte-Rückstand war zu hoch und die Kraft und Trefferquote von außen zu gering, um das Spiel noch einmal eng gestalten zu können“, sagte Schneider und akzeptierte die „verdiente Niederlage“.

Das Hauptmanko war das teilweise schwache Teamplay im Angriff. „Es war der Mannschaft deutlich anzumerken, dass wir wegen der in den Ferien geschlossenen Hallen erst zwei gemeinsame Trainingseinheiten absolvieren konnten“, analysierte Schneider.

Gewonnen hat die SG 05 Ronnenberg in der Bezirksliga – doch das war für Trainer Sebastian Schmidtke schon das einzig Positive beim 49:45-Heimsieg über den TSV Stelingen.

„Wir haben in den ersten acht Minuten keinen einzigen Korb erzielt. Da wollte ich schon wieder nach Hause gehen“, ärgerte sich Schmidtke. „Vor der Weihnachtspause hatten wir in Luthe unser bestes Spiel gezeigt, nun haben wir das schlechteste abgeliefert. Das war ein absolutes Gegurke – kaum zum Aushalten“, wetterte Schmidtke weiter.

Dennoch blieb er in der Halle zugegen und sah, wie sich sein Team zumindest etwas besserte. In den beiden mittleren Vierteln drehte der Gastgeber den 5:12-Rückstand in eine 40:28-Führung. Doch dann trieben die Ronnenberger ihren Coach fast wieder in den Wahnsinn. „Wir spielten auf einmal wie Anfänger, verloren die Kontrolle“, schimpfte er. 90 Sekunden vor dem Ende glich der TSV Stelingen aus. Nur weil Sönke Templin danach an der Freiwurflinie die Nerven behielt, retteten die Ronnenberger den Sieg.

Von Matthias Abromeit