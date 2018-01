Seelzer sind echt umwerfend

Seelze. Ausgerechnet die beiden starken Ukrainer bekamen die 750 Zuschauer jedoch nicht in Aktion zu sehen. Das Leicht- und Superschwergewicht vermochten die Uckermärker nicht zu besetzen, ihre Athleten waren kurzfristig erkrankt ausgefallen. So feuerten Europameister Juri Chestak (Leicht) und Oleksandr Babych nur an, was freilich gar nicht erforderlich gewesen wäre, so stark präsentierten sich ihre Mitstreiter. „Wir genießen die Stimmung, es ist toll“, sagte der 23-jährige Babych aus Kiew.

Federgewichtler Raman Sharafa gewann souverän nach Punkten, und nach dem Erfolg des schnell und hart schlagenden Sevak Miroyan stand der BSK-Erfolg bereits fest. Miroyan schickte Hagen Worofka gar mit einem Lebertreffer zu Boden. „Er ist unfassbar stark“, lobte BSK-Chef Arthur Mattheis.

Box-Bundesligist BSK Hannover-Seelze vermöbelt im Autohaus Kahle die Gäste aus Schwedt. Zur Bildergalerie

Es folgte ein nicht minder beeindruckender Auftritt vom deutschen Weltergewichts-Meister Magomed Schachidov, der Ceyhan Güleryüz in Runde zwei erst auf die Leber und dann ans Kinn traf. Nach dem zweiten Niederschlag brach der Ringrichter ab. „In der ersten Runde war ich nicht fokussiert genug, mein Gegner war gefährlich. Aber dann dieser Treffer auf die Leber – das ist ein Schmerz, gegen den man nicht ankämpfen kann“, kommentierte Neuzugang Schachidov aus München zufrieden. Er bekam wie Miroyan viel Applaus.

Nach der Pause verlor der einzige BSK-Boxer, der neue irakische Mittelgewichtler Samir Talo. „Er hat nicht enttäuscht, aber war zu dicht am Gegner. Dadurch konnte er keine explosiven Serien landen“, kommentierte Mattheis. Andrey Merzlyakov, ebenfalls ein neues Gesicht, schlug sich in der ungewohnten Klasse als Halbschwerer prima. Schwedts Erik Kaulinski rettete sich über die Zeit, wurde angezählt und war beinahe stehend k.o.

Zum Abschluss traf Eugen Weigel seinen Gegner Ronny Baumann in Runde eins schwer am Kinn. Der Schwedter ging zu Boden und kurz darauf freiwillig und benommen in seine Ecke. Es war der BSK-Knalleffekt eines bemerkenswerten Abends. „Wir haben in unserem Wohnzimmer Kahle Stärke gezeigt“, fasste Mattheis zusammen.

Übrigens: Im Halbschwergewicht war BSK-Kaderathlet Ibrahim Bazuev im vorherigen Match in Schwerin umgeknickt, hatte sich die Achillessehne gerissen und verloren. Diese Wertung wurde nun korrigiert. „Ibrahim hat nach Punkten klar geführt. Man hätte es auszählen müssen, das ist aber unterblieben“, so Mattheis. Die Seelzer haben also in Schwerin nachträglich sogar mit 14:10 gewonnen.

Von Stefan Dinse