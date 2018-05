Bredenbeck

Der Lauf am Himmelfahrtstag in Bredenbeck hat seine Fans – es sind sogar sehr viele. Weil das angekündigte Unwetter nicht über das Calenberger Land hereinbrach, kamen viele Renner spontan nach Bredenbeck. „Gefühlt 400 Nachmeldungen“, stöhnte Horst Kuschnerus, der alle neuen Namen noch per Hand in seine EDV eingeben musste. Auch wenn es real nicht ganz die Hälfte war, wuchs die Gesamtteilnehmerzahl auf das Rekordergebnis von 321 Läufern – im Vorjahr waren es 266 gewesen.

Die meisten Aktiven bereuten ihr Kommen nicht. „Es war megawarm und megastaubig und hat richtig Spaß gemacht“, sagte Janin Sigmundzik aus Gehrden. Und megaschnell war sie auch: Nach 23:31 Minuten stand sie als Siegerin des 6000-Meter-Rennens fest. Die zweitplatzierte Hannelore Lyda aus Langenhagen (27:26) lag schon deutlich zurück. „Ich hatte zwölf Wochen Pause machen müssen und komme erst langsam wieder in Form. Ich wollte einfach nur laufen“, sagte die Burgbergstädterin, die über das Resultat selbst erstaunt war.

Bereits vorher schien das Ergebnis für die Hauptprotagonisten bei den Männern festzustehen. „Klar, dass Steffen vor mir war. Der ist halt schneller“, sagte der zweitplatzierte Andreas Solter (20:42) aus Langenhagen über Sieger Steffen Lang (20:38) aus Hannover. Als Dritter kam ein Vertreter des Deisters an: Andreas Kramer vom TSV Barsinghausen brauchte 21:52 Minuten.

Gleichzeitig mit der 6000-Meter-Distanz waren die Teilnehmer des 8600-Meter-Rennens mit der zusätzlichen Schleife in den Deister gestartet. Und auch Michael Kendelbacher aus Barsinghausen wusste schon vorher, dass er nicht gewinnen würde. Fabian Kuklinski (VfL Eintracht Hannover) war in 29:40 Minuten nicht zu schlagen. Dahinter feierte Kendelbacher aber in 30:52 Minuten eine gelungene Premiere in Bredenbeck. „Ich kannte bisher nur die Barsinghäuser Seite vom Deister. Hier bin ich noch nie gelaufen. Und so schwer wie befürchtet war der Lauf auch gar nicht“, sagte Kendelbacher. „Der Silvesterlauf in Barsinghausen, der Kurparklauf in Bad Nenndorf oder auch ,Barsinghausen läuft’ sind schon schwerer.“

Stammgast in Bredenbeck ist dagegen Familie Bernstein aus Kirchdorf. „Eigentlich wollte ich nicht laufen. Aber es ist immer so schön hier, da habe ich nachgemeldet“, sagte Janna Bernstein. Allerdings bekam sie kein Ergebnis. Ihre Laufzeit ging bei der in Bredenbeck noch immer per Hand vorgenommenen Lauf- und Startnummern-Erfassung unter. Ehemann Frank Bernstein musste seinem Marathon-Training Tribut zollen. „Ich war 14 Sekunden pro Kilometer langsamer. Da fehlt im Moment die Schnelligkeit“, sagte er nach seinen 40:43 Minuten im 8600-Meter-Lauf. Gut, dass da noch Sohn Bjarne war. Er sorgte für den größten Erfolg der Familie: In 7:07 Minuten gewann er den 1800-Meter-Schnupperlauf. Die Nervosität vor dem Start war unbegründet. Seinen Dauerrivalen Leonardo Burlone (7:31) von der SG Misburg hatte er diesmal locker im Griff.

Von Matthias Abromeit