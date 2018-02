Smolkas Debüt für die SG 05 Ronnenberg endet mit überraschendem Punktgewinn

Ronnenberg. Nach nahezu drei Stunden Kampf hat die SG 05 Ronnenberg in der Landesliga der Frauen dem Herbstmeister TSV Loccum ein überraschendes, aber zugleich hochverdientes 7:7 abgerungen. Die Gäste kamen der SG 05 allerdings einen großen Schritt entgegen, denn die Nummer eins, Sandra Reising, gab wegen Knieproblemen insgesamt vier Punkte kampflos ab. Aber auch bei den Ronnenbergerinnen fehlte mit der länger ausfallenden Andrea Viet die Spitzenspielerin.

„Trotzdem hatten wir nicht mit einem Unentschieden gerechnet. Conny Lehrack erwischte einen schlechten Tag, sodass wir gegen die Nummer zwei des TSV drei Siege einfuhren“, sagte die Nummer vier der Calenbergerinnen, Swantje Frerking. Im finalen Einzel lag sie im fünften Satz mit 8:3 vorn: „Das war wieder nicht gut für mich, denn dann neige ich zum Experimentieren. Und Lehrack platzierte die Bälle anders, zwang mich zu Fehlern. Nach einem 8:8 konnte ich aber noch mit 11:9 gewinnen.“

Ihr Debüt gab Neuzugang Wiebke Smolka, der noch kein herausgespielter Erfolg gelingen wollte. Beim 5:11, 11:9, 11:13, 11:9, 4:11 gegen Meike Haßelbusch fehlte nach der langen Pause noch die Matchpraxis. „Haßelbusch trumpfte auf und blieb insgesamt ohne Niederlage. Sie verbuchte dreimal ein 3:2, agierte technisch sehr kompakt“, sagte Frerking. „Die Loccumerin konnte den Ball ziehen, kurz-kurz spielen, knallhart schießen, aber auch weiche Bälle servieren.“ Smolka bevorzuge das kompromisslose Angriffsspiel: „Ihr war anzumerken, dass sie unbedingt gewinnen wollte. Im fünften Satz zog Haßelbusch dann jedoch schnell davon.“

TTSG muss ohne Schreier ran

In der Bezirksoberliga Nord tritt die TTSG Wennigsen am Dienstag (20 Uhr) beim TKW Nienburg an, der mit 16:6 Punkten noch im Rennen um die Aufstiegsrelegation mitmischt. Für den Aufsteiger aus Wennigsen wird es schwierig, zumal die Nummer eins, Sandra Schreier, nicht an Bord ist. Neben Nina Tönnies, Barbara Lillpopp und Dorothea Warda steht Gisela Hansen für die TTSG am Tisch.

Beim 3:8 in der Vorrunde konnte Tönnies die starke Nummer eins des TKW, Gabriele Puls, eine der Top-Ten-Akteurinnen der Liga, beim 2:3 zumindest in Bedrängnis bringen. „Puls agiert sehr sicher, und wenn man ohne Schnitt gegen sie spielt, hat man schon verloren“, weiß Lillpopp. „Ich spiele durchaus gern auswärts, da unsere Tische extrem schnell und für mein System nicht gerade vorteilhaft sind. Wir wollen alles geben und uns beim Favoriten so teuer wie möglich verkaufen.“

Von Martina Emmert