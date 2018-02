Svenja Pingpank träumt von Platz sieben bei der deutschen Meisterschaft

Barsinghausen. Svenja Pingpank hat zwei Träume. Am Sonnabend beginnt in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle die deutsche Hallen-Meisterschaft der Männer und Frauen. Den ersten ihrer Träume will sich die Barsinghäuserin im Trikot von Hannover Athletics gleich am ersten Meisterschaftstag erfüllen. Dann steht der Vorlauf über 1500 Meter an. „Das Erreichen des Finales ist das Minimalziel“, sagt die 21-Jährige. Das zweite Ziel ist nur unscharf umrissen. Im Endlauf soll die bisher beste Platzierung bei einer Frauen-DM herausspringen. Vor zwei Jahren war sie Achte.

Die Reise nach Westfalen beginnt bereits am Freitag. „Mein Vorlauf ist schon am Sonnabend um 12 Uhr. Da wäre es zu stressig, wenn wir davor noch nach Dortmund fahren würden“, sagt Pingpank. Denn die Zeit vor dem Rennen ist nicht nur zum Aufwärmen gedacht. Bei 25 gemeldeten Teilnehmerinnen und mutmaßlich zwei Vorläufen ist auch die Taktik wichtig. Und die hängt von der Zusammensetzung der beiden Vorläufe ab und in welchem sie startet. Der Kampf um die zwölf Endlaufplätze für Sonntag zur besten Fernsehzeit (16.05 Uhr) ist stets eine Gratwanderung zwischen der Sicherheit, es zu schaffen, und dem Sparen von Kräften für das Finale.

„Ich denke, dass ich mittlerweile auch einen kurzen Spurt gehen, aber wenn es sein muss, auch die letzten 300 Meter Tempo machen kann“, sagt Pingpank. Nur vorsichtig am Ende des Feldes laufen wie früher noch will sie nun nicht mehr. „Da muss ich mich weiter vorn einreihen.“

Reihs hofft auf nur ein Rennen

Zweiter Barsinghäuser Starter ist Yannick Reihs – ebenfalls über 1500 Meter im Trikot von Hannover Athletics, dem Verein von Coach Markus Pingpank. Für Reihs wäre es ein Glück, wenn er nur einen Einsatz hat. Bei 14 gemeldeten 1500-Meter-Rennern müssten nur zwei krank werden, fehlen oder absagen, dann würden die Vorläufe am Sonnabend ausfallen und es gäbe lediglich das Finale am Sonntag um 16.20 Uhr. „Das käme Yannick entgegen“, meint Teamkameradin Svenja Pingpank. Im Finale wären dann nur die ersten Plätze an drei Konkurrenten vergeben, die schon die 3:50-Minuten-Marke unterboten haben. Vom Rest der Mitstreiter liegen die Bestzeiten lediglich um zwei Sekunden auseinander. Da ist für fast alle nahezu alles möglich.

Böders Einsatz ist noch fraglich

Ebenso in Dortmund dabei ist die Deisterstädterin Luna Böder. Doch ihr Start in der 4x200-Meter-Staffel des VfL Eintracht Hannover ist noch nicht sicher. „Die ersten beiden Plätze sind an Luna Bulmahn und Michelle Janiak vergeben. Für die anderen zwei Plätze habe ich vier Kandidatinnen“, sagt Landestrainer Björn Sterzel. Über Böders Einsatz entscheidet er kurzfristig.

Von Matthias Abromeit