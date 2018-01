TSV Barsinghausen ist zurück im Titelrennen der Oberliga

Barsinghausen. Der TSV Barsinghausen ist wieder im Rennen im Kampf um die Oberliga -Meisterschaft. Da die Calenberger ihre Partie gegen die Hannover Korbjäger mit 76:61 gewannen und zeitgleich Spitzenreiter CVJM Hannover mit 65:67 beim SC Weende unterlag, sind die Deisterstädter nach Niederlagen gerechnet mit dem CVJM wieder gleichauf.

Die Partie in der KGS Goetheschule begann allerdings mit einem kompletten Fehlstart. Mit 0:8 lagen die Gastgeber, die auf Lars Hecht (Studium in Koblenz), Admir Jukovic (krank), Fabian Drewal und Timon Gerken (beide privat verhindert) verzichten mussten und einen gesundheitlich angeschlagenen Spielertrainer Timo Thomas auf der Bank hatten, nach zwei Minuten zurück.

Neun Punkte in Folge erzielt

Allerdings ließ die Antwort nicht lange auf sich warten – neun Punkte in Folge lautete sie. Damit war die Partie wieder offen. Im umkämpften ersten Viertel hatten aber die Hannover Korbjäger das etwas bessere Ende für sich und führten beim 19:18 mit einem Punkt. Mit mehr Konzentration in der Verteidigung und etwas besserem Passspiel drehte der TSV den Spielstand zur 40:35-Halbzeitführung.

Der dritte Abschnitt wurde zum besten für die Barsinghäuser. Der Durchgang ging mit einem weiteren 9:0-Punkte-Lauf gleich richtig gut los. „Das war unsere mit 14 Punkten bis dahin höchste Führung. Die Korbjäger fanden oftmals kein Mittel gegen unsere starke Mannverteidigung“, sagte Teamsprecher Yannick Schneider. So schraubten die Hausherren das Resultat noch etwas höher. Zum Start des Schlussviertels stand es 64:49.

Zu viele wilde Würfe am Ende

Dort kamen die Korbjäger vier Minuten vor dem Ende zwar noch einmal auf acht Zähler heran (65:57), „doch in der restliche Zeit haben wir ihnen nur noch vier weitere Punkte erlaubt“, freute sich Schneider. Dass das Team selbst nur noch ein Dutzend Punkte im Schlussabschnitt holte, erfreute das Barsinghäuser Lager weniger. „Da waren zu viele wilde Würfe und Einzelaktionen dabei“, berichtete der Sprecher. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. „Und verdient war er auch. Wir haben wieder gezeigt, was wir können und warum wir mit oben stehen“, sagte Schneider. „Die Defensive war wirklich gut. Nur im Angriff haben wir phasenweise zu wenig als Team agiert.“

Die Bezirksliga -Partie der SG 05 Ronnenberg beim Garbsener SC musste abgesagt werden. Das Sturmtief Friederike hatte das Dach der Halle in Garbsen erheblich beschädigt, die Basketballer mussten gezwungenermaßen zu Hause bleiben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Von Matthias Abromeit