TSV Barsinghausen will Anschluss an den Spitzenreiter halten

Barsinghausen. Zwei Niederlagen in Folge reichen – das jedenfalls meint Teamsprecher Yannick Schneider. Nach den Pleiten gegen die Nummern eins und drei der Oberliga , den CVJM Hannover und MTV/BG Wolfenbüttel II, erwartet der TSV Barsinghausen am Sonnabend um 18 Uhr in der KGS Goetheschule die Hannover Korbjäger. „Nach den zwei ärgerlichen Niederlagen wollen wir zurück in die Erfolgsspur und mit einem konzentrierten Auftritt vor eigenem Publikum eine neue Siegesserie starten“, verspricht Schneider.

Im Hinspiel warfen die Deisterstädter im knappen Duell erst am Ende die zehn Punkte Vorsprung zum 88:78-Triumph heraus. Die Hannover Korbjäger sind in den vergangenen Partien noch weiter abgerutscht als die Männer aus dem Calenberger Land. Mit einer Bilanz von fünf Siegen aus zehn Begegnungen ist das frühere Vorzeige-Team aus der Landeshauptstadt derzeit nur noch Viertletzter. „Zudem haben die Korbjäger ihren serbischen Topscorer Dimitrije Cukuranovic von damals nicht mehr im Kader. Damit sind wir nun klarer Favorit“, sagt Schneider. Da stört es ihn auch nicht, dass Lars Hecht (Studium in Koblenz) und Fabian Drewal (privat verhindert) zur Bestbesetzung fehlen. „Wir wollen unseren Platz zwei auf jeden Fall halten und den Anschluss zum Tabellenführer CVJM nicht ganz verlieren“, sagt der Sprecher.

Die Schande vergessen machen

Als „Schande von Garbsen“ ist der Auftritt der SG 05 Ronnenberg im vergangenen Jahr beim Garbsener SC in den Köpfen der Spieler verankert geblieben. Damals gab es beim Schlusslicht eine 81:85-Pleite, es war der erste Erfolg für den Kontrahenten. Nun steht das Bezirksliga -Duell am Sonnabend (20 Uhr) erneut an, und die Vorzeichen sind ähnlich: Die SG 05 kämpft weiter darum, den Anschluss zum Spitzenreiter TSV Luthe nicht zu verlieren, der GSC steht mit bereits drei Siegen etwas besser da, steht aber dennoch im unteren Teil der Liga.

„Bei uns hat keiner dieses Spiel vergessen. Zwar fehlte uns mit Sören Templin unser bester Mann, aber eine Katastrophe war es dennoch. Das wird jetzt anders sein“, sagt Coach Sebastian Schmidtke. Einzig Clemens Döring wird fehlen. Lasse Spannhake und Henrik Moldenhauer, die beide in der Vorwoche noch fehlten, stehen wieder im Kader. Ausreden gibt es nicht mehr – die Revanche muss gelingen.

In Hannover ist der TSV Barsinghausen II im Einsatz. In der Bezirksklasse misst sich das Team am Sonntag um 18 Uhr mit dem FC Schwalbe.

Von Matthias Abromeit