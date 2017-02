Hannover 96 ist ein Traditionsverein der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft war 1938 und 1954 Deutscher Meister, 1992 gewann sie den Pokal. Seit 2002 spielen die "Roten" ununterbrochen in der 1. Liga, in der Saison 2011/2012 sowie im Jahr darauf spielte Hannover 96 in der Europa League.