Auffällig schwach zeigt sich die Basis der SPD im Herzen der Stadt und in angrenzenden östlichen Stadtteilen. So holten die Genossen etwa im Zooviertel gerade einmal 16,8 Prozent, in Kirchrode nur 17,9 Prozent - schlechter schnitt die Partei nur im hohen Norden ab: In Isernhagen-Süd waren nur knapp über 11 Prozent drin. In lediglich einer handvoll Stadtteile konnte die Partei mit Spitzenkandidat Martin Schulz über 30 Prozent der Wähler für sich gewinnen. In Misburg und den nordwestlichen Stadtteilen waren die Sozialdemokraten dabei noch am stärksten.