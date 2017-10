Umso dunkler die Farbe schwarz, desto stärker war die CDU in diesen Teilen der Stadt. Schwer zu übersehen sind schon auf den ersten Blick die beiden Stadtteile, in denen die CDU besonders hohe Stimmanteile abräumt: Isernhagen-Süd in Hannovers Nordspitze ist traditionell fest in christlich-demokratischer Hand. Satte 46,8 Prozent der Wähler stimmten mit ihrer Zweitstimme für die Partei von Bernd Althusmann. Klarer Wahlsieger ist die CDU auch in Kirchrode. Im Westen, vor allem rund um die Stadtteile Linden und Nordstadt, war hingegen kaum etwas für die Konservativen zu holen.