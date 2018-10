Umland Karl-Wiechert-Allee - Aha baut für 31 Millionen Euro Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha plant den Bau eines Betriebsgebäudes an der Karl-Wiechert-Allee. Das alte Gebäude, in dem die Sozialräume, die Kantine und die Büros untergebracht sind, ist marode.

In dem neuen Gebäude am Eingang zum Betriebsgelände an der Karl-Wiechert-Allee sind vertikale Gärten vorgesehen. Quelle: Architekturbüro S3 Sasse+Sasse