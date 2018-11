Arnum

Der Arnumer Autor Thorsten Sueße hat eine Geschichte für die gerade im CW Niemeyer Verlag erschienene Weihnachtskrimi-Anthologie „Tannenblut“ geschrieben. An dem Buch haben sich Autoren aus ganz Deutschland beteiligt. Die von Sueße verfasste Psychothriller-Novelle ist die längste Geschichte des Buchs und trägt den Titel „Stille Nacht, tödliche Nacht“.

Wie bereits in vorherigen Geschichten des Arnumers, steht die Figur Mark Seifert, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Region Hannover, im Mittelpunkt. In der Novelle behauptet Maike Rottmann, Geschäftsführerin von zwei Autohäusern, dass ihr nach dem Leben getrachtet wird. Doch niemand glaubt ihr. Selbst ihr Ehemann und ihre beste Freundin halten sie für paranoid. Doch dann geschieht wirklich ein Mord, der die Polizei auf den Plan ruft.

Sueße ist der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Region Hannover und hat sich beim Schreiben an seinem eigenen Arbeitsalltag orientiert. „Kurioserweise habe ich diese winterliche Geschichte allerdings im Sommer bei 30 Grad Hitze geschrieben“, sagt Sueße.

Die 60-minütige Premierenlesung ist am Donnerstag, 15. November, ab 19 Uhr im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, in Langenhagen. Der Eintritt ist frei. Zwei weitere Lesungen sind am Sonnabend, 8. Dezember, ab 17 und ab 20 Uhr im Gasthaus Söhle, Nienstedter Straße 6, in Barsinghausen. Dort kostet der Eintritt 8 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (0152) 57 67 37 91 oder per Mail an martin_spier@web.de möglich.

Von Tobias Lehmann