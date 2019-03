Wennigsen

Das Wetter ist wenig winterlich, dennoch beschäftigt der Winterdienst derzeit die Anwohner der Straße Obere Mark. „Unsere Straße ist ein Sackgasse mit einem Wendehammer am Schluss, an dem sich unser Haus befindet. Bereits bei leichtestem Schneefall und einer Schneedecke von 0,2 Zentimetern kommt ein Trecker in die Obere Mark und verteilt eine Riesenmenge Salz am Wendehammer“, beklagt Anwohnerin Dagmar Becker. Man könne sich des Gefühls nicht erwehren, dass der Bauer sehnsüchtig die erste Schneeflocke erwarte, umso sofort tätig zu werden und den Einsatz in Rechnung stellen zu können, sagt Becker. Auch ein Fahrzeug der Stadt habe viel zu viel Salz gestreut, beklagt sie und fragt: „Warum muss im Zeitalter des wachsenden biologischen Umweltbewusstseins dermaßen verschwenderisch mir Streusalz umgegangen werden?“

Auf Anfrage teilte die Verwaltung mit, dass der Winterdienst ist an eine externe Firma vergeben ist und die Vorgabe an diese „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ laute. Die Firma entscheide jedoch eigenständig, wie viel das ist und nehme auch immer Bezug auf den Wetterbericht. „Das Problem wurde jedoch schon angesprochen und die Verwaltung hat Kontakt aufgenommen“, sagt Christian Kneußel, bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Wir erhoffen uns, dass das Problem nicht erneut auftritt, damit noch mehr Fingerspitzengefühl beim Streuen verwendet wird. Ansonsten sind wir für solche Hinweise immer dankbar.“

Alles Wichtige aus Barsinghausen direkt per WhatsApp aufs Handy: Melden Sie sich jetzt kostenlos an Sie wollen immer über das Wichtigste in Barsinghausen informiert werden? Oder haben Sie eine Frage? Dann fragen Sie Lisa! HAZ-Redakteurin Lisa Malecha kümmert sich und versorgt Sie so schnell es geht mit einer Antwort – direkt per WhatsApp auf ihr Handy. Öffnen Sie dazu ganz einfach diesen Link auf Ihrem Smartphone: „Frag Lisa!“ Hier tippen und beim kostenlosen WhatsApp-Newsletter mitmachen. Wer ist Lisa? „Frag Lisa!“ ist der neue Service der HAZ für alle Menschen in Barsinghausen. Lisa Malecha ist HAZ-Reporterin in Barsinghausen, arbeitet täglich vor Ort und kennt sich in allen aktuellen Themen aus – und steht ab sofort in noch besserem Austausch mit allen Bewohnern der Stadt. Oder schicken Sie Lisa doch einfach eine Mail an lisa.malecha@haz.de

Von Lisa Malecha