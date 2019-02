Barsinghausen

In der Diskussion über die Folgen des Personalmangels im städtischen Baubereich wird der Ton zwischen der Barsinghäuser Stadtverwaltung und der Politik rauer. Besonders kräftig teilt Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) in einer Erklärung gegen seinen Parteifreund Max Matthiesen aus, dem er „unverantwortliche Realitätsverweigerung“ vorwirft. Sprecher mehrerer Ratsfraktionen hatten in der jüngsten Bauausschusssitzung gefordert, dass die Stadt trotz fehlenden Personals in der Lage sein müsse, sicherheitsrelevante Projekte wie den Bau eines Gehweges an der Berliner Straße dennoch kurzfristig umzusetzen. Es sei „Sache der Verwaltung, wie sie das abarbeitet“, hatte Matthiesen dazu erklärt. Der Rat könne nicht sagen „jetzt machen wir nichts mehr“.

Auf den Disput haben Lahmann und Personalratsvorsitzende Jennifer Preusker nun mit der in deutlichen Worten formulierten Erklärung reagiert. Die Ratsmitglieder hätten sich „alles andere als hilfreich“ verhalten, kritisieren Lahmann und Preusker. Als oberste Dienstbehörde sei der Rat nicht nur für die Bürger der Stadt, sondern auch für das Personal der Stadtverwaltung zuständig. „Wir wünschen uns hier mehr Verständnis, als den Druck mit immer neuen Projekten auch noch zu erhöhen.“ Es sei nicht neu, dass es mittlerweile in fast allen Berufszweigen Fachkräftemangel gebe. „Wir finden keine Leute“, betonen das Stadtoberhaupt und die Vertreterin der Bediensteten. Die vorhandenen Kollegen täten, was sie könnten. „Wir haben im Fachdienst Tiefbau kaum Fluktuation, und das soll auch so bleiben“, mahnen Preusker und Lahmann.

Der Bürgermeister wirft Matthiesen auch „Flucht aus der Verantwortung“ vor, wenn dieser meine, immer neue Aufträge in Kenntnis des nicht vorhandenen Personals beschließen zu können. Natürlich könne der Rat neue Maßnahmen beschließen, müsse dann aber auch festlegen, welche Projekte dafür später realisiert werden könnten. „Hierzu scheinen manche Ratsmitglieder nicht bereit zu sein.“ Die Politik stehle sich aus der Verantwortung, wenn der Rat nicht bereit sei, die Prioritätenlisten der Verwaltung zu beschließen, betont Lahmann. Erfreulich findet es der Bürgermeister, dass in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend die Problematik des Fachkräftemangels akzeptiert worden sei und einige Fraktionsanträge mit neuen Projekten für überlastete Fachdienste zurückgezogen worden seien.

Aus Sicht der Personalratsvorsitzenden Preusker ist es „unverständlich“, weshalb Berechnungen der Verwaltung, wie viel Personal zum Abarbeiten bestimmter Projekte benötigt wird, von Ratsmitgliedern angezweifelt werden. „Wir können verstehen, dass es frustrierend ist, wenn gute Ideen wegen fehlenden Personals nicht umgesetzt werden können“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Die Situation sei nun aber mal so, und es gelte zu lernen, damit umzugehen. „Anstatt in öffentlicher Sitzung auf die Kollegen einzuprügeln, sollten wir das gemeinsam am runden Tisch besprechen“, wünschen sich Lahmann und Preusker.

Von Andreas Kannegießer