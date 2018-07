Barsinghausen

Am Sonnabend haben Unbekannte gegen 9 Uhr eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen einer Frau gestohlen. Die Geschädigte war in einem Lebensmittelmarkt am Reihekamp einkaufen und hatte ihr Portemonnaie verdeckt in den Einkaufswagen gelegt und sich dann nach Angaben der Polizei nur kurz vom Einkaufswagen weggedreht. Diese Unaufmerksamkeit nutzte der dreiste Täter und entwendete die Geldbörse. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände immer am Körper zu tragen und Taschen geschlossen zu halten.

Von Lisa Malecha