Barsinghausen

Im Sommer 2018 hatten die Barsinghäuser Stadtsparkasse ihre SB-Filiale an der Hans-Böckler-Straße endgültig geschlossen, seither steht das Gebäude leer. Doch nun tut sich was in dem Haus. Bauarbeiter haben bereits einiges im Inneren Abgerissen, bald soll umgebaut werden, sagt Harald Klöber, der die Immobilie bereits im Dezember gekauft hat. Sein Plan: Dort soll ein Pflegedienst einziehen, verrät der Besitzer der Rosen-Apotheke.

Der Pflegedienst habe derzeit zu wenig Platz in seinen Räumen, will laut Klöber den Pflegedienst in den Räumen an der Hans-Böckler-Straße ansiedeln. „Ich denke das ist gut für den Stadtteil, denn viele Menschen brauchen eine Anlaufstelle vor Ort, bei der sie Pflege beantragen können“, sagt er. Allerdings sei der Mietvertrag bisher noch nicht unterschrieben, deshalb hält er sich bedeckt, welcher Pflegedienst genau dort einziehen will. Zu seinem Konzept gehört auch, dass es im Vorraum noch ein weites Angebot geben soll – was genau, dass wird er in einigen Wochen verraten, wenn die Planung konkretisiert ist.

Die Stadtsparkasse bietet seit der Schließung der Filiale in den Räumen der Bäckerei Hünerberg genau gegenüber ein neues SB-Terminal für Überweisungen, Daueraufträge und Kontoauszüge an. Bargeld gibt es in der Bäckerei allerdings nicht. Die Sparkasse verweist auf die Geldautomaten im nahe gelegenen Kaufland-Supermarkt und in der eigenen Hauptstelle an der Deisterstraße. Darüber hinaus sei es möglich, in weiteren Supermärkten und Drogerien – etwa bei Rewe, dm und Netto – Geld an der Kasse abzuheben.

Von Lisa Malecha