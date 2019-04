Barsinghausen

Politisch interessierte Barsinghäuserinnen können sich ab sofort für ein Mentoringprogramm bewerben. Das niedersachsenweite „Frau. Macht. Demokratie“ möchte mehr Frauen in die Kommunalpolitik bringen und zukünftigen Mandatsträgerinnen den Einstieg erleichtern.

Nicht einmal jeden vierten kommunalen Ratssitz in Niedersachsen hat eine Frau inne. Nicht gerade viel in Anbetracht dessen, dass mehr als die Hälfte der Niedersachsen weiblich sind. Im Herbst 2021 stehen die nächsten Kommunalwahlen in Niedersachsen an – und dieses Mal soll sich etwas ändern. Daher startete das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung wieder das Mentoringprogramm speziell für politisch interessierte Frauen.

Auch Barsinghausens Gleichstellungsbeauftragte Susanne Brandts sucht engagierte Frauen, die die Politik vor Ort mitgestalten möchten. Sie bekommen dann die Möglichkeit, mehr als ein Jahr lang einen Einblick in die kommunalpolitische Arbeit zu bekommen, Handlungskompetenzen zu erlangen und Zugang zu Netzwerken zu erhalten.

Die Mentoren können Frauen und Männer sein, die in der Kommunalpolitik ein Mandat innehaben. Auch Barsinghäuser Ratsfrauen haben sich bereit erklärt, als Mentorinnen mitzuwirken. Frauen ab 16 Jahren können sich bis zum 15. Mai bewerben, die Unterlagen sind unter Frau-Macht-Demokratie.de zu finden.

Die Bewerberinnen oder auch „Mentees“ können die Mentoren bei einem Treffen Anfang Mai schon einmal persönlich kennenlernen. Dazu lädt Brandts ein, bevor die offizielle Bewerbungsfrist abläuft. Anschließend bildet die zentrale Stelle des Programms Tandems. „Die Bewerberinnen können zum Beispiel angeben, von welcher Programm der Mentor am besten sein sollte oder in welcher Stadt er aktiv ist“, erklärte Brandts. Eine Garantie, dass immer passende Tandems gefunden werden, gebe es aber nicht.

Ende August gibt es dann eine offizielle Auftaktveranstaltung in Hannover, danach zudem verschiedene regionale Termine und fachliche Angebote. Auch sind regionale und persönliche Treffen zum Austausch zwischen den Programmteilnehmerinnen geplant. Im Spätsommer 2020 endet das Programm mit einer Abschlussveranstaltung.

Brandts zeigt sich optimistisch: „35 Prozent Frauenanteil in den Kommunalräten wäre ein tolles Ergebnis.“ Sie bittet die Interessentinnen, sich bis zum 30. April unter Tel. (05105) 774 2324 an sie zu wenden, damit die Frauen für die Kennenlernveranstaltung berücksichtigt werden können. Doch auch danach sind noch bis zum 15. Mai Bewerbungen möglich.

Von Elena Everding