Barsingahusen

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt. Die beiden Männer wurden gegen 4.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof in Barsinghausen ein nicht gesichert abgestelltes Fahrrad entwendeten und über die Schienen Richtung Kaufland flüchteten.

Der 35-jährige Barsinghäuser und der 35-jährige Kirchdorfer konnten noch auf dem Parkplatz von Kaufland mit dem Fahrrad festgestellt werden. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet. Der 35-jähriger Barsinghäuser muss sich zudem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Er fuhr mit dem Fahrrad auf dem Parkplatz von Kaufland umher. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Von Lisa Malecha