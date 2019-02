Egestorf

Einbrecher sind in Egestorf unterwegs: Unbekannte haben zwischen Dienstag, 12.20 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, versucht gleich in drei Reihenhäuser am Mörikeweg einzudringen – zwei Mal ist es ihnen auch gelungen, der dritte Einbruchsversuch scheiterte. „Die Verunsicherung unter den Nachbarn ist jetzt natürlich groß“, sagt ein Betroffener, dessen Tür nach eigenen Angaben mit brachialer Gewalt geöffnet wurde. Die Einbrecher haben anschließend die Räume des Hauses durchsucht und verwüstet. „Der Schmuck meiner Frau wurde gestohlen“, sagt der Mann, der vermutet, dass die Täter gegen Nachmittag bei ihm eingedrungen waren, als er und seine Familie nicht im Haus waren.

Die Täter sind zudem in ein weiteres Reihenhaus in unmittelbarer Nähe eingebrochen. Auch hier durchsuchten sie laut Polizei die Räume. Zur genauen Schadenshöhe machen die Beamten allerdings noch keine Angaben, da noch nicht gesagt werden kann, was konkret entwendet wurde. In das dritte Reihenhaus konnten die Unbekannten nicht eindringen – sie scheiterten an der Terrassentür.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05105) 5230 an das Kommissariat Barsinghausen zu wenden.

Von Lisa Malecha