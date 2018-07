Barsinghausen

Die Polizei sucht nach der 66-jährigen Christine W., die aus einer Betreuungseinrichtung an der Hans-Böckler-Straße verschwunden ist. Die 66-Jährige wird seit Freitagmorgen, 8 Uhr, vermisst. Eine größere Suchaktion rund um Barsinghausen, aber auch weiteren möglichen Aufenthaltsorten der Frau in Seelze-Gümmer und Bad Nenndorf hat bisher nicht zum Erfolg geführt. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Laut Polizei ist Christine W. etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Am Freitag soll sie mit einer Jeans und einem gestreiften T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Frau. Zeugen können sich an das Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (05108) 523-115 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Von Andreas Kannegießer