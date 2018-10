Barsinghausen

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montagmittag gegen 13.45 Uhr einen weißen Alfa Romeo Guilietta auf einem Parkplatz an der Bunsenstraße beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Als der Fahrer des beschädigten Wagens, den er auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Bunsenstraße abgestellt hatte, nach etwa zehn Minuten zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser im Bereich der linken Front erheblich beschädigt war. Aufgrund der am Unfallort vorgefundenen Spuren vermutet die Polizei, dass der Fahrer eines weißen Autos mit Anhänger den Schaden beim Ausparken verursacht hat. Dieses Fahrzeug war zuvor neben dem Alfa geparkt. Der Wagen, der den Unfall vermutlich verursacht hat, soll mittelgroß sein – vermutlich ein Kombi. Der Anhänger hatte einen offenen Kasten sowie eine Tandemachse. Die Polizei schätzt den Schaden am Alfa Romeo auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ebenfalls die beiden Männer beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha