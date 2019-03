Barsinghausen

Roland Zieseniß verlässt nach sechs Jahren die Stadtsparkasse Barsinghausen. Der CDU-Politiker legt sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender nieder. Am Donnerstag soll der Rat der Stadt seinen Nachfolger wählen.

Als Institut des öffentlichen Rechts verfügt die Stadtsparkasse Barsinghausen über einen Verwaltungsrat. Dieser überwacht den Vorstand. Sechs Jahre lang hat Zieseniß dieses Amt ausgeführt. „Aber der Tag hat nur 24 Stunden, ich bin noch Regionsabgeordneter, bin neuerdings auch Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Hannover, habe eine Professur an einer privaten Hochschule in Hannover und eine Familie – mir fehlt die Zeit, um dieses Amt vernünftig auszuüben“, begründet er seine Entscheidung.

Die CDU werde am Donnerstag einen Nachfolger vorschlagen. Die Ratssitzung, in der der neue Verwaltungsratsvorsitzende gewählt wird, beginnt um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Spalterhals.

Von Lisa Malecha