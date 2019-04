Barsinghausen

Die Serie der Trickdiebstähle unter Beteiligung falscher Polizeibeamter reißt nicht ab. Am Sonntag ist auch eine Seniorin aus Barsinghausen auf dreiste Betrüger hereingefallen. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach Mitteilung der Polizei hatte die an der Wilhelm-Windhorn-Straße wohnende Seniorin gegen 23 Uhr ein Telefongespräch angenommen. Ein Mann am anderen Ende der Leitung gab vor, Polizist zu sein, und berichtete von einer Einbrecherbande, aus der zwei Mitglieder festgenommen worden seien. Die Einbrecher hätten eine Liste mit Einbruchszielen bei sich gehabt, auf der auch der Name der angerufenen Seniorin gestanden habe. Der Anrufer übergab das Telefonat anschließend an seinen angeblichen Chef sowie eine angebliche Kollegin, denen die Barsinghäuserin ihre Schmuckstücke beschreiben sollte. Die Betrüger kündigten der Seniorin daraufhin den Besuch eines weiteren Kollegen an, der den Schmuck zur Sicherheit in Verwahrung nehmen werde. Dieser Mann klingelte laut Polizei gegen 23.30 Uhr an der Tür zum Wohnhaus der Seniorin. Er bat die Frau um einen Zettel, um ihr den Erhalt der Schmuckstücke zu quittieren. Als die Seniorin allerdings nach einem Papier suchte, ergriff der Mann den Beutel mit dem Schmuck und flüchtete sofort aus der Wohnung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den mutmaßlichen Trickbetrüger gesehen haben. Er soll etwa 1,60 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt sein. Er spricht akzentfrei Deutsch. Der Mann hat nach Angaben der Seniorin aschblondes, kurz geschnittenes Haar. Wer Hinweise geben kann, sollte sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 109-5555 melden.

Von Andreas Kannegießer