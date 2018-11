Barsinghausen Barsinghausen - Trockenheit hat vor allem alten Bäumen zugesetzt Die Stadtverwaltung hat eine umfangreiche Liste von Bäumen im Stadtgebiet präsentiert, die als Folge der jüngsten Trockenheit oder aufgrund von Baumkrankheiten gefällt werden müssen.

Die Ahornbäume entlang der Calenberger Straße gedeihen nicht so gut wie erhofft. Neun von ihnen haben zudem so ausgeprägte Schäden am Stamm, dass sie gefällt werden müssen. Quelle: Andreas Kannegießer