Barsinghausen

Unbekannte haben am Freitagabend gleich mehrere Autos beschädigt. Zum einen haben Täter zwischen 17.30 und 19.10 Uhr den Heckscheibenwischer eines Autos abgerissen, der an der Landstraße in Höhe der Hausnummer 5 geparkt war. Die Besitzerin des Daimler Benz, eine 57-jährige Wennigsenerin, meldete den Vorfall. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro.

Am selben Abend haben Unbekannte dann zwischen 19 und 19.20 Uhr am Holunderweg in Höhe der Hausnummer 10 den Außenspiegel vom VW-Golf einer 56-jährigen Springerin abgetreten. Es entstand ein Schaden von ebenfalls etwa 200 Euro.

In der Nacht zu Sonnabend wurde zudem zwischen 18.30 und 1.30 Uhr der linke Außenspiegel eines Nissan abgetreten, der laut 38-jährigem Besitzer aus Barsinghausen am Spalterhals in Höhe der Schule abgestellt war. Es entstand ein Schaden von 150 Euro.

Zeugen der drei Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha