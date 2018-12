Barsinghausen

Unbekannte haben ihr Unwesen in der Gartenkolonie „Neue Wiese“ getrieben. Die Täter haben zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagnachmittag, 1. und 2. Dezember, insgesamt 26 Lauben aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Kleingärtner alarmierten am Sonntag die Polizei, nachdem sie in der Kolonie an der Straße Neue Wiese ihre aufgebrochenen Lauben bemerkt hatten. Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Anlage fest, dass mit insgesamt 26 Gebäuden beinahe alle Lauben in dem Gebiet aufgebrochen worden waren. Was die Täter erbeuten konnten, steht laut Polizei noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen sind aber offenbar die verursachten Schäden höher als der Wert der erbeuteten Gegenstände. Personen, die von Samstag 15:30 Uhr bis Sonntag 17:15 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Kolonie gemacht haben, wenden sich bitte unter Telefon (05105) 52 31 15 an das Polizeikommissariat Barsinghausen.

Von lis