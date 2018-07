Barsinghausen

Nach dem Waldbrand im Bereich der Bergstraße am vergangenen Freitag, 27. Juli, geht die Polizei nun nicht mehr von Brandstiftung aus. Der Tatverdacht gegen einen 76-Jährigen hat sich nicht erhärtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten vier Wanderer einen Mann beobachtet, der zügig aus dem Wald kam und auf der Bergstraße in Richtung Barsinghausen lief. Kurz darauf bemerkten die Zeugen einen Brand in unmittelbarer Nähe im Unterholz und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern, dennoch wurden etwa 300 Quadratmeter Unterholz durch den Brand in beschädigt.

Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Barsinghausen hatten den 76-Jährigen noch am Freitagabend vorläufig festgenommen. Der zunächst gegen den Senior gerichtete Tatverdacht, hat sich bei den weiterführenden Überprüfungen allerdings nicht erhärtet. Die Spezialisten gehen nunmehr von einer Selbstentzündung des Unterholzes aus.

Von Lisa Malecha