Dass mit den Bördedörfern im Raum Barsinghausen Bantorf, Hohenbostel, Winninghausen und Wichtringhausen gemeint sind, ist den meisten Barsinghäusern klar – doch wieso heißen diese Orte Bördedörfer? Das hat sich auch Christa Ortmann gefragt.

„Weil sie in der Calenberger Lössbörde liegen“, erläutert Stadtarchivar Gerald Bredemann. Die Börde ist die 684 Quadratkilometer große Landschaft, die südlich und westlich vom Calenberger-Bergland, dem Ith-Hils-Bergland und dem Innerste-Bergland umschlossen wird und im Norden an die Leineniederung und den Ballungsraum Hannover angrenzt. Die Calenberger Lössbörde hat besonders guten Boden. Und weil Pflanzen in diesem Boden so gut gedeihen, haben sich entlang der Börde schon früh Menschen angesiedelt – unter anderem haben Archäologen eine eisenzeitliche Siedlung bei Bantorf gefunden. Unter anderem ist es auch der Börde zu verdanken, dass es so viele Güter und Rittergüter in diesem Raum gibt – unter anderem in Bredenbeck, Eckerde, Egestorf, Großgoltern, Langreder, Lemmie, Leveste und Wichtringhausen.

Börden haben den besten Boden Deutschlands

Die Calenberger Lössbörde ist nicht die einzige Börde in Deutschland. Denn die Landschaften mit diesem Namen erstrecken sich entlang des nördlichen Rands der deutschen Mittelgebirge, etwa vom Rheingebiet im Westen bis nach Sachsen im Osten. Lössbörden haben wegen ihres besonders fruchtbaren Bodens eine große Bedeutung für die Landwirtschaft. Sie sind locker und gut durchlüftet, können Wasser gut speichern und enthalten viele Nährstoffe. Diese Eigenschaften liegen in erster Linie an den geringen Korngrößen. „Mit Bodenwerten bis zu 100 gehören die Bördeböden zu den besten Deutschlands“, sagt Bredemann. Löss bedeckt übrigens etwa zehn Prozent der Erdoberfläche und ist vor allem in der gemäßigten Klimazone verbreitet. In den Böden der Calenberger Lössbörde findet man zum Teil eine rund zwei Meter hohe Lössschicht.

Wie sind Börden entstanden?

Die Lössbörden sind in den zurückliegenden Eiszeit entstanden, als weite Teile Norddeutschlands von Gletschern bedeckt waren. Der Wind nahm damals feinkörniges Material auf und transportierte es aus den Moränen- und Sanderflächen sowie Flussebenen in Richtung der Mittelgebirge. Während sich der ausgewehte Sand nach kürzeren Strecken absetzte, wurde der besonders feine Lössstaub über teilweise mehrere hundert Kilometer ausgeblasen – dort hin, wo die Vegetation dichter war und Pflanzen das feine Material festhielten.

Das Wort „ Börde“ stammt übrigens vom niederdeutschen Wort „bören“ ab, was so viel wie „ertragreich sein“ bedeutet.

Von Lisa Malecha