Barsinghausen

Ein mysteriöser, offenbar versuchter Raubüberfall auf dem Wochenmarkt in der Fußgängerzone am Donnerstagabend beschäftigt die Barsinghäuser Polizei. Nach Mitteilung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes hatte sich gegen 18.20 Uhr ein mit einem Messer bewaffneter Mann einem Verkaufswagen genähert, der in Höhe des Hauses Marktstraße 46 stand. Anwohner sowie zufällig anwesende Zeugen sollen den Mann dann aber aufgehalten und ihn von dem Verkaufswagen vertrieben haben. Das Geschehen ist erst am Freitagmittag auf dem Barsinghäuser Polizeikommissariat angezeigt worden. Den Angaben von Zeugen zufolge soll eine Frau ein Foto des mutmaßlichen Täters aufgenommen haben mit dem Hinweis, sich später bei der Polizei zu melden. Das ist nach Angaben des Kommissariats aber bisher nicht geschehen. Die Polizei bittet nun darum, dass sich die Frau sowie weitere Zeugen auf dem Kommissariat oder telefonisch unter (05105) 5230 melden.

Von Andreas Kannegießer