Die Polizei ist am Sonnabend gegen 21 Uhr zu einer Schlägerei am Bahnhof in Barsinghausen gerufen worden. Nach ersten Hinweisen sollten 30 bis 40 Menschen daran beteiligt sein. Deswegen wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass lediglich zwei Männer und zwei Frauen (alle 18 bis 19 Jahre) in Streit geraten waren. Dieser habe bereits in der S-Bahn begonnen, teilt die Polizei mit. Am Bahnhof ging die Auseinandersetzung dann weiter.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Dabei schubsten die Männer die Frauen unter anderem ins Gleisbett, teilen die Ermittler mit. Die Frauen wurden dabei leicht verletzt. Nach einer kurzen medizinischen Behandlung durften sie nach Hause gehen. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Von Gerko Naumann