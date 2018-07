Hannover/Barsinghausen

Die Menschen in Niedersachsen müssen weiter schwitzen –und ganz besonders in Barsinghausen. Dort zeigte das Thermometer am Mittwoch die Höchsttemperatur von 36,9 Grad an, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Damit war der Ort bundesweit der zweitwärmste. Nur im hessischen Bad Nauheim war es mit 37,1 Grad noch heißer. Auch im rheinland-pfälzischen Andernach wurde es mit 36,5 Grad am Mittwoch richtig heiß. Bad Nauheim war bereits am Montag Spitzenreiter der wärmsten Städte gewesen – mit 32,7 Grad.

Der Hitzerekord in Deutschland liegt bei 40,3 Grad. Dieser Wert wurde im mainfränkischen Kitzingen im Jahr 2015 gleich zweimal gemessen – im Juli sowie im August. Damals wurde der im „Jahrhundertsommer“ 2003 gemessene Rekordwert von 40,2 Grad in Karlsruhe sowie in Freiburg geknackt.

Donnerstag wird wärmster Tag des Jahres

Niedersachsen steht am heutigen Donnerstag voraussichtlich der bislang wärmste Tag des Jahres bevor. Vor allem im Osnabrücker Land wird es mit bis zu 37 Grad drückend heiß. In den anderen Teilen Niedersachsens gehen die Meteorologen von rund 35 Grad aus.

Bereits die Nacht zu Donnerstag sei mit bis zu 20 Grad an den Küstenabschnitten nahezu „tropisch“ gewesen, sagte ein DWD-Sprecher. Der Ostwind sorge für ungewöhnlich hohe Temperaturen an den Küsten.

In den kommenden Tagen soll es drückend heiß bleiben. Es könne zwar vereinzelte Gewitter geben, die sorgten aber kaum für Abkühlung. Erst am Wochenende könnten die Temperaturen etwas sinken und am Sonntag womöglich unter die 30-Grad-Marke fallen. Zu Beginn der neuen Woche erwarten die Meteorologen des DWD dann schon wieder einen neuen Temperatur-Anstieg.

Der Hitzesommer macht auch vielen Arbeitnehmern zu schaffen. Volkswagen lockerte deshalb mittlerweile die Kleiderordnung in Büros – und für Bandarbeiter gibt es zusätzliche Trinkpausen.

Von dpa/frs/RND