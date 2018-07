Nienburg/Barsinghausen

Eine 19-jährige Barsinghäuserin hat sich bei einem Unfall mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau war am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr mit ihrem Fiat auf der B6 in Richtung Hannover unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Kreuzung mit dem Führser Mühlweg in Nienburg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen überschlug sich und kam kopfüber in den Halterungen eines Vorwegweisers zum Stoppen. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Pkw-Bergung bis etwa 19.30 Uhr teilweise gesperrt werden. Die untere Wasserbehörde wurde informiert, da Betriebsstoffe in den Graben unter dem Fahrzeug geraten waren. Die Fahrerin wurde verletzt in die Helios-Klinik in Nienburg eingeliefert.

Von Lisa Malecha