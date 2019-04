Ronnenberg

Wenn während der Osterferien die Eisenbahnstrecken zum Hauptbahnhof Hannover vom 6. bis 15. April aufgrund der Sanierung der Eisenbahnüberführung Königstraße nur sehr eingeschränkt befahrbar sind, müssen Reisende vor allem Geduld mitbringen. Es kommt zu umfangreichen Fahrplanänderungen im Schienenverkehr.

Fahrscheine der Bahn gelten auf Strecken der Üstra

Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) versucht, laut einer Meldung des Tarif- und Verkehrsverbundes, die Beeinträchtigungen für Reisende so gering wie möglich zu halten. An verschiedenen Stellen in Hannover können Reisende deshalb während der Bauarbeiten auf Stadtbahnlinien der Üstra umsteigen. Dies gilt insbesondere an den Haltestellen Linden/ Fischerhof, Messebahnhof Laatzen und Karl-Wiechert-Allee. Dabei entstehen keine zusätzlichen Kosten. Alle Fahrausweise der Deutschen Bahn und des Niedersachsentarifs werden auf den Parallelstrecken vom und zum Hauptbahnhof Hannover als Fahrausweise im GVH anerkannt. Dies gilt für alle Fahrkarten mit Start oder Ziel Hannover sowie für Reiseverläufe, die einen Umstieg in Hannover vorsehen.

Umstiege und Verspätungen müssen eingeplant werden

Für das Calenberger Land und die Stadtteile von Ronnenberg sind vor allem die Behinderungen auf folgenden S-Bahnlinien von Interesse:

Linien S1, S2 und S21 auf der Strecke Haste– Weetzen– Hannover– Wunstorf– Minden/ Nienburg: Die Züge der Linien S1 und S2 aus Haste/ Weetzen enden und wenden in Hannover Bismarckstraße. Reisende nach/von Hannover Hauptbahnhof können die Stadtbahnlinien 3 und 7 von/nach Linden/ Fischerhof nutzen. Die Züge zwischen Hannover Hauptbahnhof, Wunstorf und Minden/ Nienburg verkehren mit nur geringen Fahrplananpassungen. Die Linie S21 entfällt ganz.

Linien S5 und S51 auf der Strecke Flughafen– Hannover– Hameln– Paderborn: Die Züge zwischen Flughafen und Hauptbahnhof verkehren nur stündlich (ohne Weiterfahrt von/nach Hameln/ Paderborn). Die Züge von/nach Paderborn halten nicht in Linden/ Fischerhof und Hannover-Bismarckstraße und verkehren in Richtung Paderborn etwa 20 Minuten später. Die „Hamelner“-Züge enden und beginnen in Linden/ Fischerhof (Anschluss an/aus Stadtbahnlinien 3 und 7 Richtung Hauptbahnhof).

Die Linie S51 entfällt ganz. S-Bahn Nachtsternverkehr (NSV): Die Züge von/nach Haste und Hildesheim enden/beginnen in Hannover Bismarckstraße. Die Züge von/nach Hameln verkehren nur bis/ab Hannover-Linden/ Fischerhof. Es besteht Anschluss an die/aus den Stadtbahnlinien 3 und 7 aus/in Richtung Kröpcke (Stadtmitte Hannover).

Von Uwe Kranz