Barsinghausen

Zum sechsten Mal hat der Lions-Club einen Adventskalender für das Calenberger Land herausgebracht. Hinter den 24 Türchen verbergen sich 167 Preise im Wert von gut 10.500 Euro. Wer noch ein Exemplar erwerben möchte, der sollte sich beeilen: Gut die Hälfte der Kalender sind bereits verkauft. Fünf Euro kostet der Kalender, der an mehr als 20 Vorverkaufsstellen in Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg erhältlich ist. In Barsinghausen gibt es den Kalender in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktstraße 2;, Uhrmachermeister und Juwelier Speckmann, Marktstraße 46; Rewe OHG, Reihekamp 12; Schuhhaus Tebbe, Marktstraße 45; Bücherhaus am Thie, Marktstraße 14; Hannoversche Volksbank eG, Kirchstraße 8; Egestorfer Apotheke, Stoppstraße 35; Sparkasse Hannover, Stoppstraße 27 (Ortsteil Egestorf).

Das sind die Verkaufsstellen in Gehrden: Buchhandlung Lesezeichen, Steinweg 10 a; Weinreich, Steinweg 21; Froschkönig, Dammstraße 11/13; Praxis für Sprachtherapie Antrud Schröder, Gartenstraße 15; Sparkasse Hannover, Nordstraße 1.

Das sind die Verkaufsstellen in Ronnenberg: Der Buchfink, Wiebke Williges, Lange Reihe 6; Möhrle's Bioladen, Hermann-Löns-Str. 18 (Ortsteil Benthe); PMS Professional Mobile Service, Chemnitzer Straße 2 (Ortsteil Empelde); Goldschmiedekunst Wegner, Lange Reihe 6; Die Blumen Insel GmbH, Nenndorfer Straße 92; Plumhoff, Berliner Straße 19 (Ortsteil Empelde); Sparkasse Hannover, Berliner Straße 17 (Ortsteil Empelde).

Das sind die Verkaufsstellen in Wennigsen: Kaufhaus Heitmüller, Hauptstraße 3; Edeka-Ladage, Hauptstraße 14; Papier-Lädchen, Neustadtstraße 22; Sparkasse Hannover, Hauptstraße 27.

Von lis