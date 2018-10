Langreder

Unbekannte Täter haben am Sonntagvormittag die erste Halbzeit eines Fußballspiels auf der Sportanlage in Langreder dazu genutzt, die Umkleidekabinen und mehrere Autos von Spielern zu durchsuchen. Nach Angaben der Mannschaften, die den Diebstahl in der Halbzeitpause bemerkten, erbeuteten die Diebe in der Zeit zwischen 11 und 11.45 Uhr Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Partie der 1. Kreisklasse wurde nach einer verlängerten Halbzeitpause fortgesetzt, in der die benachrichtigte Polizei die Aussagen der Spieler aufnahm.

Während der 1. Halbzeit durchsuchten die Diebe die Kabinen. Quelle: Stefan Zwing

Während die Kicker der 3. Vertretung des 1. FC Germania Egestorf/Langreder und der SG Bredenbeck auf dem Rasen um Tore und Punkte kämpften, durchwühlten die Diebe die Sporttaschen in den unverschlossenen Kabinen des Sportheims an der Halben Straße. Dabei kam es nach Polizeiangaben zu insgesamt sechs Diebstählen. Zudem nutzten die Täter die in der Kabine gefundenen Autoschlüssel, um einige auf dem Parkplatz abgestellte Autos zu durchsuchen und auch aus ihnen Bargeld zu stehlen.

Der Bredenbecker Fußballer Teodor-Sergiu Brai zeigt seine leere Brieftasche. Quelle: Stefan Zwing

Parallel zu dem Fußballspiel hatte nach Angaben der Polizei in der angrenzenden Sporthalle ein Basar stattgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05105) 5230 bei der Polizei in Barsinghausen zu melden.

Von Björn Franz