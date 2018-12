Barsinghausen

Auch über den Jahreswechsel müssen die Menschen in Barsinghausen nicht auf frische Brötchen verzichten. Zwar haben alle Bäckereien an Neujahr geschlossen. Aber an Silvester gibt es noch genug Möglichkeiten, sich mit leckeren Backwaren einzudecken. Hier die Öffnungszeiten der Bäckereien im Überblick:

Bäckereien in Barsinghausen :

Bäckerei Hünerberg, Rehrbrinkstraße 1, Silvester von 4.30 bis 13 Uhr.

Bäckerei Hünerberg, Marktstraße 6, Silvester von 6.30 bis 13 Uhr.

Bäckerei Hanisch, Egestorfer Straße 4, Silvester von 7 bis 13 Uhr.

Brotmeisterei Steinecke, Ladestraße 1, Silvester von 7 bis 14 Uhr.

Brotmeisterei Steinecke, Marktstraße 42, Silvester von 8 bis 13 Uhr.

Bäckerei Höner, Saarstraße 1, Silvester von 5.30 bis 13 Uhr.

Bäckerei Höner, Wilhelm-Hess-Straße, Silvester von 5.30 bis 13 Uhr.

Bäckerei Hünerberg, Hans-Böckler-Straße 19c, Silvester von 6 bis 12.30 Uhr.

Bäckerei Hünerberg, Hauptstraße 42, Silvester von 6 bis 12.30 Uhr.

Bäckereien in Langreder:

Backparadies Sprengel, Suhlenstraße 7, Silvester von 6 bis 12.30 Uhr.

Bäckereien in Egestorf :

Bäckerei Hünerberg, Nienstedter Straße 14, Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Bäckerei Hünerberg, Stoppstraße 30, Silvester von 6 bis 12.30 Uhr.

Bäckereien in Groß Munzel:

Bäckerei Höner, Osterende 18, Silvester von 5.30 bis 13 Uhr.

Bäckereien in Hohenbostel :

Bäckerei Höner, Heerstraße 10, Silvester von 5.30 bis 13 Uhr.

Bäckereien in Kirchdorf :

Bäckerei Hünerberg, Landstraße 18, Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Von Stephan Hartung