Egestorf

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht, in ein Haus an der Humboldtstraße in Egestorf einzubrechen. Die Täter hebelten an einer rückwärtigen Terrassentür, um sich Zugang zu verschaffen. Dies gelang ihnen aber nicht, da die Tür zusätzlich mit einer nachträglich installierten Aufbruchsperre ausgestattet war. Der oder die Täter ließen daher von der Tat ab und flüchteten unerkannt.

Zeugen, denen am Sonnabendabend und der darauffolgenden Nacht Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich bei der zuständigen Ermittlungseinheit der Polizeiinspektion Garbsen mit Sitz in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 oder per E-Mail an ee-eigentum@pi-garbsen.polizei.niedersachsen.de melden. lis

Von Lisa Malecha